Najlepším Slovákom bol na MS Kuzmin. Na víťaza stratil takmer dve minúty

MS juniorov v severskom lyžovaní 2026
Výsledky - individuálne preteky juniorov na 10 km v behu na lyžiach:
1.
Leopold Strand
Nórsko
23:3,7 min
2.
Daniel Pedranzini
Taliansko
+ 29,6 s
3.
Torjus Magnus Harbo
Nórsko
+ 32,2 s
34.
Jelisej Kuzmin
Slovensko
+ 1:50,3 min
46.
Ján Adamov
Slovensko
+ 2:26,2 min
71.
Tomáš Cenek
Slovensko
+ 3:32,0 min
Nórsky bežec na lyžiach Leopold Strand sa stal juniorským majstrom sveta v individuálnych pretekoch na 10 km na prebiehajúcom šampionáte v Lillehammeri.
S časom 23:33,7 minúty triumfoval o 29,6 sekundy pred Talianom Danielom Pedranzinim. Bronz získal Strandov krajan Torjus Magnus Harbo (+32,2 s).
Na štart sa postavili aj traja Slováci. Najlepší výsledok dosiahol Jelisej Kuzmin, ktorý sa umiestnil na 34. priečke (+1:50,3 min.).
Ján Adamov finišoval na 46. mieste (+2:26,2) a Tomáš Cenek obsadil 71. pozíciu (+3:32,0).