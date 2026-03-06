Najlepším Slovákom bol na MS Kuzmin. Na víťaza stratil takmer dve minúty

Jelisej Kuzmin.
Jelisej Kuzmin. (Zdroj: olympic.sk, Autor: SOŠV/ANDREJ GALICA)
TASR|6. mar 2026 o 11:44
Z výhry sa tešil Nór Leopold Strand.

MS juniorov v severskom lyžovaní 2026

Výsledky - individuálne preteky juniorov na 10 km v behu na lyžiach:

1.

Leopold Strand

Nórsko

23:3,7 min

2.

Daniel Pedranzini

Taliansko

+ 29,6 s

3.

Torjus Magnus Harbo

Nórsko

+ 32,2 s

34. 

Jelisej Kuzmin

Slovensko

+ 1:50,3 min

46. 

Ján Adamov

Slovensko

+ 2:26,2 min

71.

Tomáš Cenek

Slovensko

+ 3:32,0 min

Nórsky bežec na lyžiach Leopold Strand sa stal juniorským majstrom sveta v individuálnych pretekoch na 10 km na prebiehajúcom šampionáte v Lillehammeri.

S časom 23:33,7 minúty triumfoval o 29,6 sekundy pred Talianom Danielom Pedranzinim. Bronz získal Strandov krajan Torjus Magnus Harbo (+32,2 s).

Na štart sa postavili aj traja Slováci. Najlepší výsledok dosiahol Jelisej Kuzmin, ktorý sa umiestnil na 34. priečke (+1:50,3 min.).

Ján Adamov finišoval na 46. mieste (+2:26,2) a Tomáš Cenek obsadil 71. pozíciu (+3:32,0).

Beh na lyžiach

