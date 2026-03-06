ONLINE: HK Nitra - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (53. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HC Prešov dnes hrajú zápas 53. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 53. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.03.2026 o 18:00
53. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 53. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretnú HK Nitra a HC Prešov.
HK Nitra
Domáca Nitra vstupuje do stretnutia z pozície lídra súťaže. Na čele tabuľky má pohodlný sedembodový náskok pred druhým Slovanom a v závere základnej časti potvrdzuje výbornú formu. Z posledných piatich zápasov vyhrala štyrikrát – postupne zdolala Liptovský Mikuláš (3:0), Košice (4:2), Spišskú Novú Ves (5:3) a Poprad (3:2 po nájazdoch). Jediná prehra prišla v poslednom kole na ľade Zvolena (4:5 po predĺžení).
HC Prešov
Na opačnom konci tabuľky sa nachádza Prešov. Hostia sú suverénne poslední a aktuálne prežívajú veľmi náročné obdobie. V posledných piatich zápasoch totiž získali jeden bod. Postupne prehrali so Spišskou Novou Vsou (0:4), Košicami (1:5), Michalovcami (2:7) aj Liptovským Mikulášom (0:6). Najvyrovnanejší duel odohrali proti Slovanu Bratislava, ktorému podľahli tesne 1:2 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.