ONLINE: HC Košice - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (53. kolo)

Hokejisti HC Košice a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 53. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 53. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.03.2026 o 18:00
53. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Príjemný dobrý deň z Košíc, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 53. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti HC Košice privítajú na domácom ľade hráčov Vlci Žilina. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Košiciam patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné tretie miesto so ziskom 96 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Dana Cemana vyhrali v Banskej Bystrici nad HC 05 2:0 (góly Košíc 2x Lunter). Najproduktívejším hráčom tímu je Šimon Petráš, ktorý má na svojom konte 48 kanadských bodov (25+23). Brankárskou jednotkou tímu je Dominik Riečický, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,59%.
Žiline patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné štvrté miesto so ziskom 89 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča porazili na domácom ľade Duklu Michalovce 2:1 po predĺžení (góly Vlkov Korenčík, Walega). Najproduktívnejším hráčom Žiliny je Kanaďan Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 49 kanadských bodov (18+31). Brankárskou jednotkou tímu je Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,77%.
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
25.1.2026 Žilina – Košice 2:4
21.11.2025 Košice – Žilina 4:2
10.10.2025 Žilina – Košice 5:2
Zápas sa teda začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.