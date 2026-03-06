ONLINE: HKM Zvolen - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (53. kolo)

HKM Zvolen - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 53. kola Tipsport ligy.
HKM Zvolen - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 53. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|6. mar 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 53. kola Tipsport ligy: HKM Zvolen - HK Poprad.

Hokejisti HKM Zvolen a HK Poprad dnes hrajú zápas 53. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 53. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
06.03.2026 o 18:00
53. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Dnes budeme sledovať zápas hokejovej Tipos ligy medzi HKM Zvolen a HK Poprad.

HKM Zvolen

Zvolenčania si zahrajú v tomto ročníku baráž o Play off. Dokázali v priebehu tejto sezóny nazbierať 69 bodov a majú negatívne skóre 161:169. Nachádzajú sa na 9, pozícii. Majú rovnaký počet bodov ako desiate Michalovce. Zvolen odohral svoj posledný ligový zápas doma s Nitrou a dokázal ju vo vyrovnanom zápase zdolať 5:4 po predĺžení.

HK Poprad

Popradčania sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Vyhli sa baráži o Play off, dokázali si vybojovať prvú šestku. Skončia na šiestej alebo piatej pozícii. Aktuálne majú na svojom konte 81 bodov a pozitívne skóre 167:138. Kamzíci odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade bratislavského Slovana a dokázali zvíťaziť 3:2 po nájazdoch.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

