Košice zažívajú nováčikovské problémy. Pangrác: Nechceme len odkopávať lopty

KOŠICE. Ľubomír Pangrác je v 35 rokoch služobne najstarším hráčom Slávie Technickej univerzity v Košiciach, kde pôsobí od roku 2018.
Klub tento rok oslávil desiate výročie svojho založenia a darčekom od hráčskej kabíny bol postup do druhej najvyššej slovenskej súťaže. Treťou ligou prešli futbalisti Slávie ako nôž maslom. Prakticky od začiatku minulého ročníka bolo zrejmé, kto má najvyššie postupové ambície.
Druhá liga je však náročnejšia a TUKE v nej zažíva nováčikovské problémy. S Ľubomírom Pangrácom sme sa rozprávali o účinkovaní Slávie v profesionálnej súťaži aj o ambíciách klubu do budúcnosti.
K akým zmenám v kádri Slávie došlo?
„Zmeny v kádri neboli príliš radikálne, z majstrovského tímu skončili iba traja hráči. Samozrejme, káder sa doplnil v rámci možností – prišli mladí, šikovní futbalisti, niektorí aj študovať. To je vlastne hlavná myšlienka univerzitného klubu: spojiť štúdium s profesionálnym futbalom.“
Ako sa vám v druhej lige zatiaľ darí?
„Treba to brať tak, že druhá liga je viac-menej profesionálna súťaž. Zatiaľ sa mi naše účinkovanie hodnotí ťažko – tabuľka síce nevyzerá dobre, ale kvôli problémom s ihriskom, ktoré muselo prejsť rekonštrukciou a hracia plocha sa zväčšovala pre potreby druhej ligy, sme všetky zápasy odohrali vonku.
A to aj proti najväčším favoritom na postup, ako sú Banská Bystrica, Zlaté Moravce či Liptovský Mikuláš. Získali sme len dva body, ale pri troche šťastia ich mohlo byť aj viac – napríklad v Šamoríne sme päť minút pred koncom viedli 0:1, dostali sme červenú kartu a súper otočil skóre. Okrem posledného zápasu v Pohroní sme však proti všetkým súperom odohrali vyrovnané a kvalitné duely.
Ako vravím, až na to Pohronie – tam sme vybuchli. Teraz už konečne hráme doma a verím, že na vlastnom ihrisku nejaké body získame, čo nám dodá sebavedomie do zvyšku sezóny. Predsa len, doma sme minulú sezónu v tretej lige nestratili ani bod.“
Aké sú ciele TUKE v tomto ligovom ročníku?
„Náš plán je jasný – zachrániť sa v druhej lige, hrať atraktívny futbal, nebrániť celý zápas a len odkopávať lopty. Hoci sme nováčik, chceme sa prezentovať svojou hrou, ktorá nás zdobila v tretej lige a ktorou sme si vyslúžili rešpekt u súperov. Druhá liga je však iná súťaž a uvidíme, ako sa nám to bude dariť.“
Aké sú vaše osobné plány?
„Moje osobné plány sú v podstate aj tímové – chcem pomôcť klubu k čo najlepším výsledkom. Predovšetkým chcem byť zdravý a pravidelne chytať. Verím, že víťazstvo príde čo najskôr, aby sa vytvorila aj dobrá atmosféra v šatni. Zatiaľ nikto nepanikári, ale na tréningy sa chodí oveľa ľahšie po víťaznom zápase.“