    Tri výrazné osobnosti tradičného klubu z východu oslavujú narodeniny v jeden deň

    Vasil Baranok (v strede) na lavičke Bardejova. (Autor: archív PC)
    Peter Cingel|1. jan 2026 o 08:00
    Dvaja z nich stále aktívne pracujú v klube.

    Prvý januárový deň v roku oslavujú narodeniny tri výrazné osobnosti bardejovského futbalu, ktoré sa významnou mierou zapísali do jeho histórie.

    Najstarším z nich je Jozef Bičkoš, narodený 1. januára 1941 v Krásnej nad Hornádom (v tom čase Maďarské kráľovstvo).

    Počas aktívnej hráčskej kariéry pôsobil na poste útočníka v dresoch Tatrana Prešov, Dukly Praha, Dukly Komárno, NHKG Ostrava, Ostroja Opava a Partizána Bardejov.

    Po ukončení hráčskej činnosti pokračoval pri futbale ako tréner a funkcionár v Bardejove a Bardejovskej Novej Vsi.

    Jozef Bičkoš v strede. (Autor: archív PC)

    Druhou osobnosťou je Florián Štefančin (1. január 1951), ktorý prišiel do Bardejova ako 14-ročný a pôsobil v mládežníckych kategóriách. Debut medzi dospelými absolvoval o štyri roky neskôr v zápase druhej celoštátnej ligy.

    Základnú vojenskú službu v rokoch 1970 – 1972 strávil v Dukle Banská Bystrica a pol roka pôsobil aj vtedy v špičkovej Dukle Praha.

    Po návrate z vojenskej služby odmietol ponuku Dukly Banská Bystrica a vrátil sa do Bardejova, kde v rokoch 1972 – 1981 nosil kapitánsku pásku.

    Po skončení aktívnej kariéry sa venoval funkcionárskej práci a v rokoch 2004 – 2006 pôsobil ako viceprezident klubu. V náročných obdobiach významne prispel k záchrane bardejovského futbalu.

    Florián Štefančin. (Autor: archív PC)

    Obaja stále aktívne pracujú v Klube priateľov bardejovského futbalu.

    Trojicu jubilantov dopĺňa Vasil Baranok (1. január 1953), dlhoročný tímový manažér (vedúci družstva) BŠK, neskôr Partizána.

    Na lavičke bol známy dobrou náladou a stal sa dušou mužstva v časoch úspechov aj kríz. V ťažkých obdobiach bardejovského futbalu pomáhal klubu aj finančne.

