Tri výrazné osobnosti tradičného klubu z východu oslavujú narodeniny v jeden deň

Prvý januárový deň v roku oslavujú narodeniny tri výrazné osobnosti bardejovského futbalu, ktoré sa významnou mierou zapísali do jeho histórie.
Najstarším z nich je Jozef Bičkoš, narodený 1. januára 1941 v Krásnej nad Hornádom (v tom čase Maďarské kráľovstvo).
Počas aktívnej hráčskej kariéry pôsobil na poste útočníka v dresoch Tatrana Prešov, Dukly Praha, Dukly Komárno, NHKG Ostrava, Ostroja Opava a Partizána Bardejov.
Po ukončení hráčskej činnosti pokračoval pri futbale ako tréner a funkcionár v Bardejove a Bardejovskej Novej Vsi.
Druhou osobnosťou je Florián Štefančin (1. január 1951), ktorý prišiel do Bardejova ako 14-ročný a pôsobil v mládežníckych kategóriách. Debut medzi dospelými absolvoval o štyri roky neskôr v zápase druhej celoštátnej ligy.
Základnú vojenskú službu v rokoch 1970 – 1972 strávil v Dukle Banská Bystrica a pol roka pôsobil aj vtedy v špičkovej Dukle Praha.
Po návrate z vojenskej služby odmietol ponuku Dukly Banská Bystrica a vrátil sa do Bardejova, kde v rokoch 1972 – 1981 nosil kapitánsku pásku.
Po skončení aktívnej kariéry sa venoval funkcionárskej práci a v rokoch 2004 – 2006 pôsobil ako viceprezident klubu. V náročných obdobiach významne prispel k záchrane bardejovského futbalu.
Obaja stále aktívne pracujú v Klube priateľov bardejovského futbalu.
Trojicu jubilantov dopĺňa Vasil Baranok (1. január 1953), dlhoročný tímový manažér (vedúci družstva) BŠK, neskôr Partizána.
Na lavičke bol známy dobrou náladou a stal sa dušou mužstva v časoch úspechov aj kríz. V ťažkých obdobiach bardejovského futbalu pomáhal klubu aj finančne.