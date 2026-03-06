Nitra si prevzala pohár, no ostal nedotknutý. Štvrťfinalisti play-off sú známi

kapitán HK Nitra Branislav Mezei prebral Pašekov pohár za víťazstvo v základnej časti
kapitán HK Nitra Branislav Mezei prebral Pašekov pohár za víťazstvo v základnej časti (Autor: TASR)
TASR|6. mar 2026 o 21:49
Pozrite si súhrn výsledkov 53. kola Tipsport ligy.

Hokejisti HK Poprad budú hrať štvrťfinále play off Tipsport ligy. Rozhodlo sa o tom v piatkovom predposlednom 53. kole základnej časti, v ktorom zvíťazili vo Zvolene 4:3 po predĺžení. Víťazný gól vsietil Jakub Urbánek v prvej minúte predĺženia.

Pred posledným 54. kolom je tak už istých všetkých šesť priamo postupujúcich do štvrťfinále, štvorica účastníkov predkola play off i dvaja účastníci baráže.

﻿Prvá Nitra v divokom zápas zdolala posledný Prešov 8:6. Nitrania si pred stretnutím prevzali Pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti, no rozhodli sa ho nedotknúť.

Na čele tabuľky majú pred posledným duelom ZČ sedembodový náskok pred Slovanom Bratislava.

Na prvých štyroch miestach v tabuľke sa už nič nezmení, obsadia ich postupne Nitra, Slovan, Košice a Žilina. Poprad a Banská Bystrica budú ešte súperiť o 5. priečku.

V strede kapitán HK Nitra Branislav Mezei prebral Pašekov pohár za víťazstvo v základnej časti
Zľava Samuel Vyletelka (Prešov) a Samuel Buček (Nitra) a v zápase 53. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Prešov
Zľava Matej Paulovič (Nitra) a Miroslav Macejko (Prešov) v zápase 53. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Prešov
Zľava Róbert Jackson (Nitra) a Samuel Vyletelka (Prešov) v zápase 53. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Prešov
V strede kapitán HK Nitra Branislav Mezei prebral Pašekov pohár za víťazstvo v základnej časti

Do predkola pôjde s istotou zo 7. priečky Spišská Nová Ves a z ôsmej Liptovský Mikuláš. O konečnú deviatu pozíciu budú bojovať Zvolen s Michalovcami.

Baráž o udržanie neminie Trenčín a Prešov, čo bolo známe už dávnejšie.

Tipsport liga - 53. kolo:

Košice - Žilina 4:3 pp a sn (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 7. Petráš (Krivošík, Bučko), 16. Lunter (Šedivý, Ferenc), 38. Mikúš, Rozh. nájazd: Krivošík - 3. Kolenič, 32. Korczak (Miller, Senyshyn), 43. Gachulinec (Korczak)

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Góly: 9. X. Cormier - 1. Takáč (Marcinko), 38. Bakoš (Peterek, R. Bondra), 46. R. Varga (Takáč).

Michalovce - Trenčín 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Góly: 24. Virtanen (J. Martel, Kubka), 27. Stahoň (Šmída) – 12. Bellerive (tr. strieľanie), 26. Bellerive (Descheneau, Varone), 34. Safin (Krajč, Bezúch), 41. Descheneau, 58. Bellerive (Rob. Bukarts), 59. Descheneau (Starosta)

HK Nitra - HC Prešov 8:6 (4:0, 2:3, 2:3)

Góly: 6. Čederle (Lacka, Vitaloš), 12. Buček (Paulovič, Mezei), 15. Jackson (Lawrence, Osburn), 20. Hrnka (Osburn, Bajtek), 38. Passolt (Krištof, Graham), 39. Passolt (Lacka, Čederle), 41. Jackson (Lawrence), 52. Lacka (Čederle, Passolt) – 25. Avcin (Brejčák), 28. Hamráček (Maruna, Valigura), 31. Bukarts (Indrašis, Cormier), 47. Valigura (Feranec, Brejčák), 50. Semaňák (Kadyrov, Avcin), 60. Bukarts (Cormier, Kadyrov)

Spišská Nová Ves - Banská Bystrica 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 58. Savoie (Viedenský, D. Martel)

HKM Zvolen – HK Poprad 3:4 pp (0:0, 3:0, 0:3 – 0:1)

Góly: 30. Hecl (Zuzin, Mandolese), 36. Šramaty (Fairbrother, L. Lunter), 40. Berger (Jääskeläinen, Cassels) – 48. Cracknell (Calof, Lefebvre), 49. Bjalončík, 49. Lefebvre (Török,

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

kapitán HK Nitra Branislav Mezei prebral Pašekov pohár za víťazstvo v základnej časti
kapitán HK Nitra Branislav Mezei prebral Pašekov pohár za víťazstvo v základnej časti
Nitra si prevzala pohár, no ostal nedotknutý. Štvrťfinalisti play-off sú známi
dnes 21:49
