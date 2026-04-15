Sezóna sa mení na čistú eufóriu. Hancko má na dosah niečo fantastické

Ak by futbal riadili tabuľky, grafy a aplikácie, postúpila by Barcelona možno o tri góly. Mala viac šancí, viac držania lopty, viac talentu aj viac momentov, v ktorých vyzerala lepšie. Lenže futbal stále rozhodujú góly v správnom čase – a tie malo Atlético Madrid.
Aj preto je Dávid Hancko napriek zraneniu členka na dosah najväčšieho klubového momentu kariéry.
Slovenský obranca do odvety štvrťfinále Ligy majstrov proti Barcelone nezasiahol. Atlético Madrid síce prehralo 1:2, no po triumfe 2:0 z prvého zápasu na Camp Nou mu to v celkovom súčte stačilo na postup medzi štyri najlepšie tímy Európy.
Hancko tak stojí len krok od výnimočného úspechu. Ak sa stihne zdravotne zotaviť, môže sa stať iba druhým Slovákom v histórii, ktorý si zahrá semifinále Ligy majstrov. Pred ním to dokázal len Martin Škrtel v drese Liverpoolu pred osemnástimi rokmi.
A to nemusí byť všetko. Atlético môže získať prvú trofej už v sobotu, keď ho vo finále Španielskeho pohára čaká Real Sociedad San Sebastián. Nad štartom slovenského reprezentanta však stále visí otáznik.
Simeoneho overený recept
Obe finálové účasti Atlética pod vedením Diega Simeoneho – Lisabon 2014 a Miláno 2016 – majú spoločný prvok. V oboch prípadoch madridský klub vo štvrťfinále narazil na Barcelonu a vyradil ju.
Presne tú istú prekážku zdolal aj teraz. Argentínsky tréner to na Barcelonu v play-off Ligy majstrov jednoducho vie. Tretíkrát ju vyradil vo štvrťfinále.
Stopér Barcelony Ronald Araújo mohol v úplnom závere vyrovnať, ale obrovskú šancu premárnil. Osem minút nadstaveného času – ktoré sa z pohľadu Atlética zdali ako osem rokov – vystriedal výbuch radosti na Metropolitane.
"Žiadny koncert by sa vraj nevyrovnal decibelom, ktoré tam zazneli. Atlético je opäť v semifinále Ligy majstrov, schopné obstáť tam, kde by sa iní neudržali, a stále pod vedením toho istého muža. Štrnásty apríl bol ideálnym dňom na vyhlásenie červeno-bielej republiky," napísal denník AS.
Barcelona bola lepšia. Márne
Barcelona bola v dvojzápase lepšia, aktívnejšia, dominovala takmer vo všetkom a vytvorila si viac šancí. Márne. Doplatila na detaily a chyby. Opäť ju zradila taktika s vysoko postavenou obranou.
Atlético Madrid - FC Barcelona 1:2 (1:2)
Góly: 31. Lookman - 4. Yamal, 24. Torres
ČK: 79. Garcia
Atlético: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone (62. Baena), Llorente, Koke (90. Cardoso), Lookman (62. Gonzalez) – Griezmann (76. Sörloth), Alvarez
Barcelona: J. García – Kounde, E. García, Martín, Cancelo (80. Araujo) – Gavi (81. De Jong), Pedri – Yamal, Lopez (68. Rashford), Torres (68. Lewandowski) – Olmo (90. Bardghji)
/prvý zápas 2:0, postúpilo Atlético/
V oboch zápasoch navyše dohrávala bez vylúčeného hráča. V prvom zápase videl červenú kartu Pau Cubarsí, v odvete bol vylúčený Eric García. V celej konfrontácii hrala oslabená celkovo približne sedemdesiat minút.
Už po niečo vyše dvadsiatich minútach odvety vyrovnala stav dvojzápasu, opäť aj zásluhou skvelého výkonu Laminea Yamala.
Fermín López mal následne na kopačke gól na 0:3, no jeho strelu zneškodnil Juan Musso. Tento moment predznamenal, čo prišlo neskôr – presný zásah Ademolu Lookmana na 1:2.
Barcelona však pokračovala v aktívnej hre a ďalej tlačila súpera. Rozhodca Clément Turpin neodpískal penaltu po kontakte rúk Marcosa Llorenteho s telom Daniho Olma.
Ferran Torres navyše stál v ofsajde, keď sa zdalo, že zvýšil na 1:3. VAR jeho gól zrušil.
Musso ako hrdina večera
Hráči Atlética hrali tvrdo, niekedy na hrane, ale disciplinovane. Rozhodca Turpin im v odvete neudelil ani jednu žltú kartu.
Barcelona bola po vyradení nahnevaná. Výrazne sa ozval aj brazílsky krídelník Raphinha, ktorý pre zranenie nehral, no prišiel podporiť tím priamo na štadión.
„Bol to ukradnutý zápas, rozhodca urobil veľa chýb,“ povedal pre DAZN.
„Hráči Atlética urobili neviem koľko faulov a rozhodca im neukázal žltú kartu,“ dodal rozčúlený Brazílčan, ktorého po zápase bolo vidieť gestikulovať smerom k tribúnam.
„V celej konfrontácii sme boli jasne lepší tím. Antifutbal a účelovo vedené rozhodovanie nám zabránili postúpiť. Hanba takejto súťaže. Je vytvorená pre podvodníkov." Takto sa na sociálnych sieťach rozohnil Toni Freixa, niekdajší funkcionár FC Barcelona, ktorý dnes pôsobí ako komentátor.
Hrdinom Atlética bol brankár Juan Musso, ktorý si pripísal sedem úspešných zákrokov. Podľa Sofascore bol mužom zápasu so známkou 9,2.
„Medzi nami a našimi fanúšikmi je krásne spojenie. Vždy nás podporujú a sú veľmi dôležití aj tým, že dokážu trochu vystrašiť súpera.“
„Už dlho snívame vo veľkom. Chceli sme postúpiť z tejto fázy a vedeli sme, že to dokážeme. Sme verní svojim snom. Je to zdravá a skvelá partia. Zaslúžime si veľké veci. Tento tím zo seba vydá maximum,“ opisoval Musso podľa AS.
V 27. minúte kopačkou zasiahol Fermína a zmaril jeho veľkú šancu. Na otázku novinára reagoval s humorom:
„Robíš si srandu. Ako sa ma môžeš pýtať na tú situáciu s Fermínom? Ešte aj mňa to bolelo. Pri mojom prirodzenom pohybe, keď som si išiel pokryť priestor, som sa napokon zrazil s vlastnou nohou.“
Yamal žiaril, po zápase ukázal charakter
Lamine Yamal bol opäť vynikajúci. Strelil gól, pre spoluhráčov vytvoril štyri veľké šance a pripísal si osem úspešných driblingov. Osemnásťročný fenomén bol hlavnou zbraňou Barcelony a najnebezpečnejším hráčom zápasu.
Zaujalo aj jeho správanie po stretnutí. Ešte na trávniku prišiel takmer ku každému spoluhráčovi a snažil sa ich povzbudiť.
Jeho vstup do zápasu bol jasným vyhlásením zámerov. Už po 33 sekundách mal veľkú šancu, v tretej minúte strelil nádherný gól a následne si sám vytvoril ďalšiu veľkú príležitosť, ktorú však Dani Olmo nedokázal využiť.
Jeho schopnosť driblovať a prechádzať cez všetkých súperov, ktorí mu stoja v ceste, je jedinečná. V druhom polčase bol už lepšie strážený.
Flick: Sme sklamaní
Tréner Barcelony Hansi Flick po zápase neskrýval emócie.
„Sme sklamaní. Mali sme veľa príležitostí. Mali sme šancu zvýšiť na 0:3, no napokon sme inkasovali ten gól. Sme sklamaní," priznal Nemec v službách Barcelony.
„Odohrali sme fantastický zápas. Hrali sme o jedného hráča menej a tím bol aj tak výborný. Veľmi si vážim to, čo som dnes videl. Nemali sme veľa šťastia. Taký je futbal. Treba to prijať.“
„Futbal je taký, rozhodujú malé detaily. Niektoré veci musíme robiť lepšie, ale mentalita, prístup a nasadenie... tím odovzdal všetko. Presne toto chceme vidieť. Odviedli fantastickú prácu, no nepodarilo sa nám to dotiahnuť," dodal Flick.
Simeone: Znova medzi štyrmi najlepšími
Diego Simeone po postupe žiaril spokojnosťou.
„Je to už štrnásť rokov. Neustále ma dojme, keď vidím, že tím stále súťaží na najvyššej úrovni. Hráči sa menili, veľakrát sme začínali odznova a znovu sme medzi štyrmi najlepšími v Európe," dodal muž, ktorý vedie Atlético od roku 2011.
Barcelonu označil za mužstvo s mimoriadnou kvalitou a obrovskou rýchlosťou. Podľa jeho slov je veľmi ťažké taký tím kontrolovať, no Atlético sa aj po chybách dokázalo vrátiť do zápasu a zachovať si pokoj. Vyzdvihol aj krásny gól na 2:1.
„Pred zápasom sme hovorili s Lengletom (stopér Barcelony, pozn. red.). Nemusel nám nič dokazovať. Je to neuveriteľný profesionál a výnimočný človek. Prišla tá chyba a nie je jednoduché sa z takej situácie dostať. Ukázal však pokoj aj autoritu.“
Simeone zároveň zdôraznil, že proti Barcelone sa nedá iba brániť. Podľa neho existuje jediná cesta – útočiť, inak taký súper potrestá každú pasivitu.
„Hrať semifinále Ligy majstrov... to je nádhera! Pôjdeme do toho s nadšením a vierou.“
A okamžite myslel aj na ďalší cieľ. Pripomenul, že mužstvo potrebuje oddych, pretože už v sobotu ho čaká finále, v ktorom musí podať maximálny výkon.
Griezmann: Chceme ešte viac
Ofenzívny klenot Antoine Griezmann priznal chyby, no tešil sa z postupu.
„Som veľmi šťastný. V takýchto zápasoch sa dve chyby okamžite trestajú. Pri druhej som stratil loptu ja, zle som sa nastavil pri prihrávke. S našimi fanúšikmi a kvalitou, ktorú máme, sme však dokázali streliť gól.“
Francúz priznal, že Atlético sa s loptou necítilo komfortne a chýbal mu väčší pokoj pri rozohrávke.
V semifinále ho čaká lepší z dvojice Arsenal Londýn vs Sporting Lisabon. Anglický tím prvý súboj vyhral na pôde Portugalska.
„Sezóna sa mení na čistú eufóriu. Pablo Barrios je pripravený na Tourmalet (slávny horský priesmyk vo Francúzsko známy najmä z Tour de France, pozn. red.), rovnako ako Marc Pubill, Jan Oblak a Dávid Hancko. „Posily“, s ktorými možno snívať vo veľkom,“ tvrdil Sergio Picos z denníka AS.