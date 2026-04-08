Zažili to iba traja Slováci, on má ešte navyše. Hancko stojí pred výzvou života

Zažíva moment, o ktorom sníva každý slovenský futbalista. Dávid Hancko stojí pred štvrťfinále Ligy majstrov – métou, ktorú pred ním dosiahla len hŕstka krajanov.
A hoci ide o vrchol sezóny, pre neho je to aj ďalší krok v príbehu, ktorý naberá čoraz väčšie rozmery.
„Doteraz som to nezažil. Užívam si to,“ priznal Hancko nedávno.
Prvý diel veľkého príbehu sa začne písať v stredu večer (21.00, Nova Sport 4), keď Atlético Madrid nastúpi na pôde slávnej FC Barcelona.
Desať dní, ktoré definujú sezónu
Atlético čaká desať najdôležitejších dní doterajšieho priebehu sezóny. V nich odohrá štvrťfinále Ligy majstrov proti Barcelone (streda 8. júna – utorok 14. júna) a finále Copa del Rey proti Real Sociedad (sobota 18. júna).
„Uskutočníš to, viem to,“ kričí nápis na múre pri ceste v Monegros.
Nie je to len poetická kulisa. Je to symbol cesty, ktorou sa tím vedený Diego Simeone vydáva už viac ako dekádu.
Obe finálové účasti Atlética pod jeho vedením (Lisabon 2014 a Miláno 2016) majú spoločný prvok: vo štvrťfinále narazili na Barcelonu a vyradili ju. Presne tú prekážku, pred ktorou stoja aj teraz.
Barcelona ako nočná mora
Štatistiky hovoria jasne. Barcelona je pre Simeoneho špecifická „nočná mora“.
Proti katalánskemu gigantovi má najnižšie percento víťazstiev (16 % z 43 zápasov) a zároveň najvyššie percento prehier (56 %). Pre porovnanie – proti Real Madrid má 28 % víťazstiev a 38 % prehier.
„Barcelona je pre argentínskeho trénera jednoducho špecifická nočná mora. Jeho kryptonit. Slabina. Achillova päta,“ tvrdí denník AS.
V lige je bilancia ešte tvrdšia: tri víťazstvá (11 %), sedem remíz (25 %) a až 64 % prehier.
Lenže Liga majstrov píše iný príbeh.
Tam má Simeone proti Barcelone 50 % víťazstiev a len 25 % prehier. A čo je podstatné – vždy, keď na ňu narazil vo vyraďovacej fáze, postúpil ďalej.
Slováci vo štvrťfinále Ligy majstrov
Karol Praženica (1992, Hajduk Split)
Martin Škrtel (2009, Liverpool FC)
Stanislav Lobotka (2023, SSC Neapol)
Dávid Hancko (2026, Atlético Madrid) ?
Cesta cez Camp Nou
Ak existuje cesta, ktorú Atlético pozná, vedie práve cez Camp Nou.
V sezóne 2013/14 sa začínalo v Barcelone remízou 1:1 (góly Diego a Neymar), aby následne doma rozhodol jediným gólom Koke. O dva roky neskôr prišla najskôr prehra 1:2 V Barcelone, no odveta (2:0) patrila Antoine Griezmannovi (dal oba góly) a postup opäť putoval do Madridu.
V tejto sezóne už tím Simeoneho Barcelonu vyradil z Copa del Rey – po dominantnom víťazstve 4:0 doma a kontrolovanej odvete (3:0).
Najväčšia výzva však zostáva.
Tréner Simeone nikdy nevyhral na Camp Nou: 11 prehier a 7 remíz.
Nikdy tam nevyhral
Bude to tretí duel tejto sezóny na zrekonštruovanom barcelonskom štadióne. Tretí pokus prelomiť kliatbu miesta, kde sa mu to ešte nepodarilo – hoci vyhral na mnohých najobávanejších štadiónoch Európy.
Áno, minulú sezónu triumfoval na Montjuïcu počas „exilu“ Kataláncov. No nie na ikonickom Camp Nou, ktoré sa opäť stalo takmer nedobytnou pevnosťou – výnimkou bol iba Paris Saint-Germain.
Aj aktuálna sezóna to potvrdzuje: Atlético prehralo s Barcelonou oba ligové zápasy. V nedeľu doma podľahlo 1:2, keď Simeone šetril viacerých kľúčových hráčov vrátane Hancka.
Hancko: motor bez prestávky
Slovenský je najvyťaženejším hráčom v poli.
„Je to zásluha trénera a aj toho, že som zdravý. Musím zaklopať. Snažím sa si miesto vybojovať v každom zápase svojimi výkonmi. Možno sme ani nečakali, že moja prvá sezóna bude takáto. V každom zápase si hovorím, že opäť bojujem o základnú zostavu. Nechcem, aby prišlo uspokojenie,“ tvrdil Hancko.
V tejto sezóne Ligy majstrov už strelil dva góly.
Štvrťfinále Ligy majstrov si doteraz zahrali len traja Slováci: Karol Praženica (1992, Hajduk Split), Martin Škrtel (2009, Liverpool FC) a Stanislav Lobotka (2023, SSC Neapol).
Praženica proti Ajaxu
„Prémie, ktoré som zinkasoval za postup, mi stačili na to, že som kúpil byt v Banskej Bystrici a ešte mi aj niečo zostalo,“ priznal Praženica.
Bol tiež prvým Slovákom, ktorý nastúpil v Lige majstrov po zmene formátu v roku 1992. Na jar 1995 jeho Hajduk Split narazil na Ajax Amsterdam.
„Bolo to vtedy najlepšie mužstvo v Európe. Ak si pozriete tú zostavu, tak tam nebol jediný hráč, ktorý by nemal svetové meno. Van der Saar, Rijkaard, Overmars, Kluivert, Litmanen, bratia de Boerovci, Seedorf, Kanu… Nenormálna partia. Každý z nich sa predal do superklubu,“ spomínal.
Lobotkov pokus
Hajduk doma remizoval, no vonku prehral 0:3. Ajax pod vedením Louis van Gaal napokon celú súťaž vyhral.
„Bola to pre nás najlepšia škola. Beriem to ako odmenu. Dresy či fotografie môžete stratiť, ale fantastické zážitky vám nikto nezoberie,“ dodal Praženica.
Martin Škrtel si zahral štvrťfinále dvakrát, dokonca dva roky po sebe. V roku 2008 prešiel cez Arsenal FC a v semifinále vypadol s Chelsea FC. O rok neskôr skončil s Liverpoolom vo štvrťfinále opäť na Chelsea.
Škrtel je dodnes jediný Slovák, ktorý nastúpil v semifinále Ligy majstrov.
Naposledy bol medzi najlepšou osmičkou Stanislav Lobotka. Jeho SSC Neapol pred troma rokmi vypadol s AC Miláno.
Prichádza Hancko
Teraz k nim mieri ďalšie meno. Dávid Hancko.
„Je to neuveriteľné. Niekedy mám pocit impostor syndrómu (pocit, že tam možno úplne nepatrím, pozn. red.). Keď stojím v tuneli medzi takými hráčmi, napríklad na štadióne Realu Madrid alebo Barcelony, je to až neskutočné. Potom prídu malé momenty – vyhratý súboj, dobrý výkon – a uvedomím si, že tam patrím.
Som veľmi vďačný, že som zdravý. Posledné štyri či päť sezón som odohral takmer všetky zápasy, čo si veľmi vážim. Je fantastické, že moja kariéra ide stále hore,“ povedal Hancko.
Pred ním je ďalšia skúška. Možno najväčšia.
A možno aj ďalší krok do histórie slovenského futbalu.