VIDEO: Zlý začiatok, oslavy na konci. Atlético vyradilo Barcelonu aj vďaka vylúčeniu

Liga majstrov - odveta štvrťfinále
Atlético Madrid - FC Barcelona 1:2 (1:2)
Góly: 31. Lookman - 4. Yamal, 24. Torres
ČK: 79. Garcia
Atlético: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone (62. Baena), Llorente, Koke (90. Cardoso), Lookman (62. Gonzalez) – Griezmann (76. Sörloth), Alvarez
Barcelona: J. García – Kounde, E. García, Martín, Cancelo (80. Araujo) – Gavi (81. De Jong), Pedri – Yamal, Lopez (68. Rashford), Torres (68. Lewandowski) – Olmo (90. Bardghji)
/prvý zápas 2:0, postúpilo Atlético/
Futbalisti Atletica Madrid v kádri s Dávidom Hanckom a Paríža Saint-Germain sa stali prvými dvoma semifinalistami Ligy majstrov 2025/2026.
Atletico bez zraneného slovenského obrancu síce prehralo vo štvrťfinálovej odvete s Barcelonou 1:2, na Camp Nou však pred šiestimi dňami zvíťazilo 2:0, čo mu stačilo na postup.
Barcelona nastúpila do odvety s cieľom zmazať dvojgólové manko z prvého zápasu a už v 4. minúte sa ujala vedenia zásluhou Laminea Yamala, ktorý si zbehol za obranu domácich a rutinérsky prekonal Juana Mussa.
Atletico si vypracovalo prvú šancu v 22. minúte, no spolupráca Ademolu Lookmana s Antoineom Griezmannom vyrovnanie nepriniesla.
O dve minúty neskôr udrela Barcelona, keď si Ferran Torres nabehol do šestnástky a strelou k vzdialenejšej žrdi zvýšil na 2:0
Krátko na to mohol viesť úradujúci španielsky majster už trojgólovým rozdielom, no Fermin Lopez spálil tutovku. Atletico znížilo v 31. minúte vďaka Lookmanovi po nezištnej prihrávke od Marcosa Llorenteho.
V druhom polčase ako prvý pohrozil kanonier Atletica Julian Alvarez, jeho strela tesne minula pravú žrď.
V 55. minúte Torres dopravil loptu do siete, no gól Barcelony na 3:1 neplatil pre ofsajd, ktorý odhalil systém VAR.
Tréner hostí Hansi Flick poslal na ihrisko Roberta Lewandowského s Marcusom Rashfordom, Barcelone sa však nepodarilo dostať zápas do predĺženia a po vylúčení Erica Garciu dohrávala od 79. minúty s desiatimi.
Atletico nastúpi v semifinále proti lepšiemu zo súboja medzi Arsenalom Londýn a Sportingom Lisabon.