Banská Bystrica prekvapivo uspela v Trenčíne, posunula sa v tabuľke

/zdroj: oficiálna stránka AS Trenčín/:

Marián Zimen, tréner Trenčína: "Dnes nám to nevyšlo. Možno tam bola až prílišná snaha. Zodpovednosť potvrdzovať dobré výkony a výsledky nám zobrala doterajšiu ľahkosť. Urobili sme priveľa individuálnych chýb. Súper sa po nich dostal do viacerých šancí. Mal by to byť pre nás dobrý impulz, že máme pokračovať v práci."

Michal Ščasný, tréner Trenčína: "Som šťastný za celé mužstvo. Udržali sme nulu na ihrisku súpera s mimoriadnou útočnou silou a získali pre nás dôležité tri body. Celé mužstvo makalo, nechcem vyzdvihnúť jedného hráča. Adrián Slávik však pripravil oba góly a je pravdou, že od úvodu sezóny je pre mňa veľmi dôležitým hráčom. Je to rýchlostný typ, hrá presne takým spôsobom, ako chceme a jeho výkonnosť ide prudko nahor. Má veľkú budúcnosť."