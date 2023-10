Fanklub kričal: Šoltis von. Košice budú mať nového trénera

Osobne je mi to ľúto, pretože Tóno Šoltis urobil pre náš klub veľa. Postúpil s mužstvom do ligy, za čo mu patrí poďakovanie, ale rozhodli sme sa pre zmenu," oznámil generálny manažér FC Košice Pavol Turczyk.

"Nepáčilo sa mi to, pretože toto si tréner Šoltis nezaslúžil. Rozumiem tomu, že diváci chcú vidieť predovšetkým víťazstvá a góly, ale od riešenia personálnych otázok sme tu my vo vedení klubu.

Z našej strany patrí Antonovi Šoltisovi a jeho asistentom poďakovanie za pôsobenie v našom klube. Rád by som im tiež zaželal všetko dobré do ďalšej kariéry. Futbal prináša rôzne momenty, aj takéto menej príjemné, ale netreba zabúdať aj na to, čo všetko títo chlapi pre FC Košice urobili," dodal.

Meno nového trénera Košíc zatiaľ známe nie je. Aktuálne prebiehajú rokovania s potencionálnymi nástupcami.

