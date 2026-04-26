    Ani ohromný výkon 19-ročného talentu nestačil. Pogačar ho zlomil a triumf poslal do neba

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom pretekov Liége - Bastogne - Liége 2026.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom pretekov Liége - Bastogne - Liége 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. apr 2026 o 15:50
    Liége - Bastogne - Liége 2026

    Monumentálna klasika (Liége - Liége, 259,5 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    5:50:28 h

    2.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    + 45 s

    3.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 1:42 min

    4.

    Emiel Verstrynge

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    + 1:42 min

    5.

    Egan Bernal

    Kolumbia

    INEOS Grenadiers

    + 1:42 min

    6.

    Pello Bilbao

    Španielsko

    Bahrain - Victorious

    + 1:42 min

    7.

    Romain Grégoire

    Francúzsko

    Groupama - FDJ United

    + 1:42 min

    8.

    Christian Scaroni

    Taliansko

    XDS Astana

    + 1:42 min

    9.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 1:42 min

    10.

    Filippo Zana

    Taliansko

    Soudal Quick-Step

    + 1:42 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa tretíkrát v sérii a celkovo po štvrtý raz stal víťazom monumentálnej klasiky Liége - Bastogne - Liége.

    Tentokrát našiel v kľúčovom stúpaní Côte de la Redoute silného súpera v podobe 19-ročného Paula Seixasa, ktorý dokázal reagovať na jeho útok.

    Spolu s fenomenálnym Slovincom si vytvorili obrovský náskok pred zvyškom pelotónu a zdalo sa, že by mohli prísť spoločne do cieľa v Liége.

    Pogačar však ešte raz zaútočil a napokon necelých 15 km pred cieľom zlomil v stúpaní Côte de la Roche-aux-Faucons odpor mladého Francúza.

    VIDEO: Zábery z pretekov Liége - Bastogne - Liége 2026

    S čiernou páskou na rukáve venoval víťazstvo svojmu bývalému tímovému kolegovi Cristianovi Muňozovi. Kolumbijčan v piatok zomrel v dôsledku komplikácií pri liečbe zranení z pretekov Tour du Jura.

    Poradie na stupňoch víťazov doplnil Belgičan Remco Evenepoel, ktorý síce v stúpaniach strácal, no dokázal sa vrátiť a v závere predviedol najlepší šprint.

    Trojica Pogačar, Seixas, Evenepoel patrila medzi najväčších favoritov.

    Víťaz najstaršej klasiky v kalendári z rokov 2022 a 2023 a víťaz Amstel Gold Race predchádzajúci týždeň Evenepoel sa 250 km pred cieľom nečakane pustil do úniku, ktorý si vypracoval náskok až 3:30 min.

    Pelotón ho však za ideálneho slnečného počasia zásluhou práce predovšetkým tímov UAE a Decathlon dokázal zlikvidovať. Pogačar zaútočil 35 km pred cieľom na ikonickom stúpaní na Redutu a Seixas sa s ním ako jediný udržal.

    Tadej Pogačar vyhral Liége - Bastogne - Liége 2026 pred Paulom Seixasom (vľavo) a Remcom Evenepoelom. (Autor: TASR/AP)

    Slovinec si napokon pripísal tretí triumf z tohtoročných monumentov. Uspel aj na Miláno - San Remo, Okolo Flámska a premožiteľa našiel na Paríž-Roubaix, kde ho v závere zdolal Belgičan Wout van Aert.

    V počte prvenstiev na Liége - Bastogne - Liége sa Pogačar vyrovnal Španielovi Alejandrovi Valverdemu a Talianovi Morenovi Argentinovi. Viac má na konte iba Belgičan Eddy Merckx (5), ktorého rekord bude môcť vyrovnať o rok.

    "Už neštartujem tak často, takže je na mňa tlak, aby som vždy uspel. Toto sú navyše jedny z najväčších pretekov v sezóne, takže tento triumf znamená veľa.

    Na Redute som išiel na dno síl, Seixas sa ma držal a urobil na mňa dojem. V hlave som už premýšľal o šprinte. Naďalej som však šliapal do pedálov a na poslednom stúpaní som ho zlomil,“ povedal po pretekoch Pogačar.

