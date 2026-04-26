Ani ohromný výkon 19-ročného talentu nestačil. Pogačar ho zlomil a triumf poslal do neba

Liége - Bastogne - Liége 2026
Monumentálna klasika (Liége - Liége, 259,5 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
5:50:28 h
2.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
+ 45 s
3.
Remco Evenepoel
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 1:42 min
4.
Emiel Verstrynge
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
+ 1:42 min
5.
Egan Bernal
Kolumbia
INEOS Grenadiers
+ 1:42 min
6.
Pello Bilbao
Španielsko
Bahrain - Victorious
+ 1:42 min
7.
Romain Grégoire
Francúzsko
Groupama - FDJ United
+ 1:42 min
8.
Christian Scaroni
Taliansko
XDS Astana
+ 1:42 min
9.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 1:42 min
10.
Filippo Zana
Taliansko
Soudal Quick-Step
+ 1:42 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa tretíkrát v sérii a celkovo po štvrtý raz stal víťazom monumentálnej klasiky Liége - Bastogne - Liége.
Tentokrát našiel v kľúčovom stúpaní Côte de la Redoute silného súpera v podobe 19-ročného Paula Seixasa, ktorý dokázal reagovať na jeho útok.
Spolu s fenomenálnym Slovincom si vytvorili obrovský náskok pred zvyškom pelotónu a zdalo sa, že by mohli prísť spoločne do cieľa v Liége.
Pogačar však ešte raz zaútočil a napokon necelých 15 km pred cieľom zlomil v stúpaní Côte de la Roche-aux-Faucons odpor mladého Francúza.
VIDEO: Zábery z pretekov Liége - Bastogne - Liége 2026
S čiernou páskou na rukáve venoval víťazstvo svojmu bývalému tímovému kolegovi Cristianovi Muňozovi. Kolumbijčan v piatok zomrel v dôsledku komplikácií pri liečbe zranení z pretekov Tour du Jura.
Poradie na stupňoch víťazov doplnil Belgičan Remco Evenepoel, ktorý síce v stúpaniach strácal, no dokázal sa vrátiť a v závere predviedol najlepší šprint.
Trojica Pogačar, Seixas, Evenepoel patrila medzi najväčších favoritov.
Víťaz najstaršej klasiky v kalendári z rokov 2022 a 2023 a víťaz Amstel Gold Race predchádzajúci týždeň Evenepoel sa 250 km pred cieľom nečakane pustil do úniku, ktorý si vypracoval náskok až 3:30 min.
Pelotón ho však za ideálneho slnečného počasia zásluhou práce predovšetkým tímov UAE a Decathlon dokázal zlikvidovať. Pogačar zaútočil 35 km pred cieľom na ikonickom stúpaní na Redutu a Seixas sa s ním ako jediný udržal.
Slovinec si napokon pripísal tretí triumf z tohtoročných monumentov. Uspel aj na Miláno - San Remo, Okolo Flámska a premožiteľa našiel na Paríž-Roubaix, kde ho v závere zdolal Belgičan Wout van Aert.
V počte prvenstiev na Liége - Bastogne - Liége sa Pogačar vyrovnal Španielovi Alejandrovi Valverdemu a Talianovi Morenovi Argentinovi. Viac má na konte iba Belgičan Eddy Merckx (5), ktorého rekord bude môcť vyrovnať o rok.
"Už neštartujem tak často, takže je na mňa tlak, aby som vždy uspel. Toto sú navyše jedny z najväčších pretekov v sezóne, takže tento triumf znamená veľa.
Na Redute som išiel na dno síl, Seixas sa ma držal a urobil na mňa dojem. V hlave som už premýšľal o šprinte. Naďalej som však šliapal do pedálov a na poslednom stúpaní som ho zlomil,“ povedal po pretekoch Pogačar.