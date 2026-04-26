Hokejisti Nitry odvrátili prvý mečbal. Slovan zmazal trojgólové manko, no doplatil na vylúčenie

Sportnet, TASR|26. apr 2026 o 20:39
Vo finálovej sérii tak upravili stav na 2:3.

Tipsport liga - 5. zápas finále

Nitra - Slovan Bratislava 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)

Góly: 1. Jackson (Stacha, Čederle), 13. Chrenko (Lacka, Okoličány), 18. Paulovič (Krištof, Čederle), 60. Lacka (Čederle, Krištof), 60. Paulovič (Stacha, Vitaloš) – 37. Královič (Acolatse, Varga), 40. Pecararo (O'Connor, Šimun), 45. Dmowski (Šimun, Bačik)

Rozhodcovia: Jobbágy, Štefik – Durmis, Kacej, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše: Takáč (Slovan) 5+DKZ za krosček, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0

Diváci: 3600 (vypredané)

Nitra: Ferguson (41. Gadžiev) – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Lawrence, Chrenko, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Turanský, Hrnka, Molnár - Bajtek

Slovan: Kiviaho – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Fabuš, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bondra, Peterek, Šimun

/stav série: 2:3/

Hokejisti HK Nitra odvrátili koniec sezóny v piatom stretnutí finálovej série proti HC Slovan Bratislava.

„Corgoni“ zdolali „belasých“ 5:3, v sérii znížili na 2:3 na zápasy a vynútili si šiesty duel na ľade súpera.

Nitrania mali nôž na krku v boji titul. Zdalo sa, že predčasný koniec sezóny rezolútne odvrátili výkonom v prvej tretine.

Už po 45 sekundách poslal domácich do vedenia Robby Jackson a do prestávky Nitra viedla po góloch Tomáša Chrenka a Mateja Pauloviča už 3:0.

Na snímke zľava Ryan Dmowski (Bratislava), brankár Dylan Ferguson (Nitra) a Sebastian Čederle (Nitra) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.
Na snímke zľava Sena Acolatse (Bratislava) a Artur Turanský (Nitra) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.
Na snímke zľava Robert Jackson (Nitra) dáva gól cez brankára Henryho Kiviaho (Bratislava) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.
Na snímke radosť hráčov Nitry po góle v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.
„Corgoni“ mohli uzavrieť duel pri vylúčení Samuela Takáča, ktorý dohral za krosček do tváre Artura Turanského. Nitre sa to nepodarilo a hostia zápas zdramatizovali presnými zásahmi Tomáša Královiča a Liama Pecarara, vďaka čomu sa dostali späť do stretnutia.

Psychologická výhoda bola tak pred tretím dejstvom na strane „belasých“.

Do bránky Nitry sa v záverečnej dvadsaťminútovke postavil Šichabudtin Gadžiev namiesto Dylana Fergusona.

Dvadsaťjedenročný mladík svoj tím vôbec nepodržal a po piatich minútach na ľade inkasoval vyrovnávajúci gól na 3:3 medzi betóny po nahodení Ryana Dmowského.

Nitriansky brankár inkasoval aj v 56. minúte, keď puk dotlačil za jeho chrbát hosťujúci kapitán Tomáš Marcinko.

Nitrania si však vzali trénerskú výzvu a hlavní arbitri po porade s videorozhodcom gól neuznali pre kontakt útočiaceho hráča s brankárom.

"Bolo to pomerne ľahké rozhodnutie. Tomáš Marcinko mal bez zapríčinenia súpera kontakt s brankárom. To ovplyvnilo zákrok brankára a jeho schopnosť reagovať," vysvetlil po zápase bránkový rozhodca Rudolf Lauff.

VIDEO: Reakcia asistenta Tomáša Surového na neuznaný gól

Nitra dostala jedinečnú šancu rozhodnúť duel dve a pol minúty pred koncom.

Hosťujúci útočník Dominik Jendek dostal trest za seknutie Michala Krištofa a domáci mali k dispozícii početnú výhodu.

V nej dotlačil puk do siete Jakub Lacka a vzkriesil Nitru, ktorej triumf poistil gólom do prázdnej bránky Paulovič.

Hlasy po zápase

Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Prvá tretina bola z našej strany výborná, popadali nám tam góly, aj herne sme boli dobrí. Škoda druhej tretiny, keď sme za stavu 3:0 mali v presilovke viacero šancí, keď sme mohli zápas úplne zlomiť. Naopak, súper dostal dve presilovky a využil ich. V tretej tretine sme vedeli, že vyhrávame o gól a chceli sme urobiť maximum, aby sme to udržali. Nepodarilo sa a záver priniesol zápletku, akú som v hokeji ešte nezažil.“

Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Prvá tretina bola slabá, tam sme išli do straty 0:3, takže to sa ťažko doháňalo. Nám sa to podarilo, ale tri góly v prvej tretine aj slabý výkon sa podpísalo pod to, že sme prehrali. Treba si povedať otvorene, že tam to začalo.“

Jakub Lacka, útočník Nitry a autor víťazného gólu: „Myslím si, že sme vyleteli veľmi dobre. Prvá tretina bola taká, ako si to predstavujeme celý zápas. Nedokázali sme to udržať, v druhej tretine sme poľavili. Dokázali sme sa však vrátiť, podali sme tímový výkon a ukázali nezlomnosť.“

Tomáš Marcinko, kapitán Slovana: „Takto vstúpiť do zápasu je des a hrôza, jednoducho neboli sme to my. Všetka česť, že sme sa vrátili do zápasu, vyrovnali a boli blízko k víťazstvu. Hrá sa 60 minút, to sme my neurobili a nech to je akokoľvek, musíme to hodiť za hlavu a sústrediť sa na ďalší zápas.“

