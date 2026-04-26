ONLINE: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 7. kolo)

Futbalisti FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 7. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 7. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
26.04.2026 o 19:00
7. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo 7. kola skupiny o titul v Niké lige, kde sa proti sebe postaví FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Spartak Trnava je na 4. mieste so ziskom 37 bodov a skóre 35:28. Doma patrí medzi priemer ligy, no naposledy si výrazne pomohol výhrou 2:1 nad Dunajskou Stredou. Opiera sa najmä o výkony Mikoviča, Moistsrapishviliho a Azanga, ktorí patria medzi najstabilnejších hráčov tímu.
Slovan Bratislava vedie tabuľku s 46 bodmi a najlepšou vonkajšou bilanciou v lige. Do zápasu ide po tesnej výhre 1:0 nad Žilinou a opiera sa o silný ofenzívny potenciál, kde vynikajú najmä Barseghyan, Pokorný a Šporar, ktorí patria medzi kľúčové postavy tímu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body