Slovan hrá proti Alkmaaru skôr, ako sa plánovalo. K Holandsku sa blíži silná búrka

ALKMAAR. „Bol to najlepší deň v mojej kariére," zaspomínal si Guram Kašia na triumf v Holandskom pohári z roku 2017 s Vitesse.
Zdolal vtedy AZ Alkmaar, na ktorého domovskom štadióne však nikdy neuspel (5 prehier, 2 remízy, pozn.).
Alkmaar - Slovan
- 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- Začiatok o 18.45 h
- Naživo na JOJ Šport
„Zajtra príde ten deň," reagoval na predzápasovej tlačovej konferencii AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava (hrá sa vo štvrtok o 18.45 h, vysiela JOJ Šport).
V drese slovenského majstra môže Gruzínec v druhom zápase ligovej fázy Konferenčnej ligy zmazať túto negatívnu štatistiku.
„Prežil tu (v Holandsku) najkrajšie roky futbalového života," pokračoval o ňom tréner Vladimír Weiss.
K Alkmaaru sa blíži silná víchrica
Kašia bol v minulosti dokonca priaznivcom Alkmaaru: „Je to úspešný klub. Hralo tu množstvo futbalistov z Gruzínska. Sledoval som ich. Predtým, než som prišiel do Vitesse, som bol jedným z fanúšikov klubu."
„Je to fabrika na talenty," opisuje súpera Weiss a pokračuje:
„Alkmaar má vynikajúcu akadémiu, pričom polovica mužstva je z nej a predávajú hráčov za veľké peniaze. Hrajú atraktívny futbal, na ktorý si musíme dať pozor. Ak chceme hrať aj my moderne, tak väčšiu časť zápasu musíme hrať jeden na jedného."
Jeho plán môže zhatiť počasie. Vo štvrtok by mala k severozápadu Holandska doraziť prudká víchrica, tzv. bombogenéza. Okrem dažďa môže hráčom znepríjemniť futbal aj vietor, ktorý bude dosahovať rýchlosť 49km/h, v nárazoch až 85km/h.
To je dôvod, prečo sa zápas začne už o 18.45 a nie o 21.00, ako sa pôvodne plánovalo.
„Vyzerá to na dážď, pozeráme sa aj na to, ale nemôžeme robiť zostavu podľa toho, či prší alebo fúka vietor," zdôraznil Weiss.
VIDEO: Vladimír Weiss st. pred zápasom Alkmaar - Slovan Bratislava
Najlepší strelec bude chýbať
Slovanu chýbajú pre zranenie ofenzívni hráči z užšej rotácie Mykola Kucharevič, najlepší strelec tímu v tejto sezóne (8 gólov), ktorý by mal vynechať zvyšok jesennej časti.
Takisto chýbajú kreatívni hráči Marko Tolič, ktorý bude absentovať minimálne 2-3 týždne a kapitán mužstva Vladimír Weiss junior, ktorý si naďalej odpykáva trest za nešportové správanie po odvete s Kajrat Almaty.
„Máme menej ofenzívnych možností. Budeme s tým bojovať," dúfa kouč a dodáva: „Musíme hrať rozumne, disciplinovane, ako v Trnave a byť nebezpeční v útoku. Hráčov na to stále máme. Musíme byť odvážni."
Tréner Weiss sa v ofenzíve ale môže spoľahnúť na Tigrana Barseghjana, Róberta Maka, Nina Marcelliho či Andraža Šporara, ktorý sa však len prednedávnom zotavil zo zranenia a bol by odvážny krok ho postaviť do základnej zostavy.
Skúsené mužstvo s dobrým trénerom
Oba tímy sa na európsku konfrontáciu naladili víťazstvami v ligových derby zápasoch. Slovan zdolal Trnavu 2:0 na jej pôde, Alkmaar porazil vonku Ajax 2:0.
Zatiaľ čo mal Slovan v tomto dueli až siedmich hráčov, ktorý majú aspoň tridsať rokov, Alkmaar nastúpil v Amsterdame s jedenástkou s priemerným vekom 22,8 roka. Najstarší hráč v zostave mal 27 rokov.
„Skúsenosť je dôležitá, keď ju viete spojiť s agresivitou. Tá však musí mať mieru. Nemôžete sa až príliš nechať uniesť emóciou," spomínal na tlačovej konferencii kouč AZ Maarten Martens.
Narážal tým aj na svojho obrancu Penetru, ktorý videl v prvom dueli Konferenčnej ligy proti Larnake (0:4) červenú kartu.
Práve tento moment potopil Alkmaar v úvodnom stretnutí v pohárovej Európe. Okrem tejto absencie by však AZ nemal robiť veľké zásahy do zostavy oproti poslednému ligovému zápasu.
„Slovan má skúsené mužstvo. Hráči vedia, čo sa od nich očakáva. Majú dobrého trénera, ktorý dáva jasnosť v hre svojho mužstva. Vie nájsť flexibilitu v obrane.
Pozná ale aj silu svojich útočníkov, takže proti nám stojí súper, ktorý má kvalitu, ale aj skúsenosti s európskou úrovňou," myslí si Martens.