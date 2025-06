Je pohybovo nadaný, lepšie dribluje len Barseghjan. Afričan sa nemôže uspokojiť so Slovanom

„Je to určite zaujímavý transfer. Verím, že to nebude posledný prípad, a že takýchto prestupov uvidíme viac. Je dôležité, aby najlepší hráči ligy išli do najlepších klubov,” myslí si kouč.

Yirajang je ofenzívny univerzál, podobný Idjessimu Metsokovi. Dokáže hrať na hrote, ale aj na ľavom kraji. Vo vlaňajšej sezóne skóroval v Niké lige deväťkrát. Na ďalšie štyri góly prihral.

V Slovane by patril k najlepším driblérom

Na Slovensko prišiel v januári 2024 z najvyššej gambijskej súťaže. Patril v nej k najlepším strelcom.

„Bolo to pre neho po prvýkrát, čo opustil svoj kontinent. Prišiel do inej klímy. Potreboval čas na to, aby si zvykol,” opisuje jeho príchod do Podbrezovej tréner Markulík.

Yirajang vynikal v predošlom ročníku svojimi driblérskymi schopnosťami. V priemere na duel mal 1,4 úspešného driblingu, najviac v tíme.

Pre porovnanie, v Slovane by bol v tejto štatistike tretí za Rahimom Ibrahimom a Tigranom Barseghjanom.