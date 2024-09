Predali hráčov do Talianska či Poľska. Sú zaujímaví aj vďaka dátam, tvrdí tréner Podbrezovej

V jednom rozhovore ste povedali, že ste ukončili hráčsku kariéru veľmi mladý, pretože ste nechceli byť priemerný hráč. Platí to aj o trénovaní?

(Smiech) Práve preto som sa rozhodol pre trénerskú kariéru. Futbal milujem a mám sám na seba vysoké požiadavky a ambície. Som rád, že som také rozhodnutie spravil v mladom veku. Teraz by som sa ešte možno niekde futbalom živil, ale nebolo by to na takej úrovni, ktorá by napĺňala moje ambície.

Svoje rozhodnutie tak spätne hodnotím pozitívne. Dôležité ale je, akých ľudí na svojej ceste stretnete. Som rád, že som mohol spolupracovať vo Švajčiarsku s trénermi, ktorí majú iný pohľad na futbal.

Som vďačný aj za spoluprácu v Spišskej Novej Vsi s kolegom Ontkom alebo tu v Podbrezovej s Mirom Poliačekom či Romanom Skuhravým, ktorí mi zaujímavým spôsobom rozšírili obzor. Nakoniec je to však len o vás, ako svoj potenciál dokážete naplniť.