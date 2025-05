Podbrezová je v pluse aj vďaka predaju hráčov. Soták je futbalový zanietenec, tvrdí manažér

Patria medzi najskromnejšie kluby v Niké lige, napriek tomu sú každý rok v prvej polovici tabuľky. Futbalisti Podbrezovej veria, že tento rok zabojujú o pohárovú Európu v baráži. „Prichádzame do fázy, keď nám nebude stačiť predaj hráča, ale budeme sa chcieť priblížiť k slovenskej špičke,” tvrdí v rozhovore generálny manažér klubu FK Železiarne Podbrezová MIROSLAV POLIAČEK. Ako hodnotíte výkony Podbrezovej v tomto ročníku? Naším cieľom bolo, aby sme sa dostali medzi najlepšiu šestku. V skupine o titul sme chceli ukázať, že vieme byť konkurencieschopní, aby sme sa od toho vedeli odraziť do nasledujúcej sezóny. Je šanca, že budeme hrať baráž o Konferenčnú ligu. So sezónou tak môžem byť spokojný.

Od postupu do ligy v roku 2022 ste boli nepretržite v skupine o titul. Je to každoročný cieľ? Áno. Myslím si, že to tak má nastavené každý klub v lige. Verím, že postupnými krokmi si budeme môcť dávať aj vyššie ciele.

Generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček. (Autor: TASR)

Sú pre vás ligové odmeny za hranie v skupine o titul dôležité? Nejde o ligové odmeny. Samozrejme, že je to profesionálny futbal a k nemu patria aj peniaze, ale je to čisto zo športovej stránky. Chceme, aby sa naši mladí chalani konfrontovali s najlepšími hráčmi na Slovensku a aby z tých skúseností mohli ťažiť. Len tak si vieme nastaviť vyššie ciele. Robíme to aj preto, aby sme desať rokov po sebe nehovorili, že cieľ Podbrezovej bude len prvá šestka.

Znamená to, že od ďalšej sezóny budete chcieť zabojovať o najlepšiu trojku? O tom by som nerád rozprával. Uvidíme, aký káder sa nám podarí v lete poskladať. Urobíme všetko pre to, aby sme boli v najlepšej šestke konkurencieschopní. Myslím si, že aj keď sme mali nedávno sériu bez víťazstva, chlapci predvádzali dobré výkony. Partia hráčov, ktorá hráva pravidelne, vytvorila výborný základ, ktorý budeme chcieť vhodne doplniť.

Čo sa v rozhovore dozviete? Aký má Podbrezová cieľ v baráži o pohárovú Európu? Prečo je kouč Markulík obrovským trénerským talentom? Sústredí sa klub primárne na predaj hráčov? Aký je priemerný plat hráča v Podbrezovej? Prečo Vladimír Soták financuje futbal v Podbrezovej? Uvidíme hráča ‘železiarov’ na blížiacom sa EURO do 21 rokov?

Trnava sa stala víťazom Slovnaft Cupu. Ak sa v Niké lige umiestni do tretieho miesta, čaká vás baráž o postup do predkola Konferenčnej ligy. Predpokladám, že ste vo finále držali palce Spartaku… Určite. Veľmi radi by sme hrali baráž. Sú tam zdatní súperi, sú to skúsenosti navyše. Hrali sme ju doposiaľ raz, prehrali sme s Ružomberkom 0:3. Sú to iné zápasy, viac sledované. Minimálne za jeden zápas v baráži budeme vďační.

Sprava Timotej Jambor (Žilina) a Kristián Koštrna (Podbrezová) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová. (Autor: TASR)

Vyzerá to, že by ste v prvom barážovom dueli čelili Košiciam, ktoré ste ešte v tejto sezóne nezdolali. Nemyslím si, že medzi týmito dvoma tímami je väčší výkonnostný rozdiel. Vždy je to o aj o mentálnej pohode, nastavení a aj o šťastí. Košice sú neprijemný súper. Po príchode trénera (Romana) Skuhravého sa to tam pozdvihlo. Idú dobrým smerom. Verím, že si to s nimi dobre rozdáme.

Za vzostupom Podbrezovej stál v minulosti práve kouč Roman Skuhravý. Aký veľký podiel na tom mal? Zanechal tu výraznú stopu a pozitívne ovplyvnil veľa ľudí. Som rád, že sa súčasnému trénerovi (Štefanovi) Markulíkovi darí nadviazať na jeho prácu. Akú prácu odvádza jeho nasledovník a bývalý asistent Štefan Markulík? Mužstvo sa pod jeho vedením zlepšuje. Výsledkovo aj herne to išlo dobrým smerom. Vďaka tomu sme v prvej šestke. Nemal jednoduchú úlohu, keď musel počas rozbehnutej sezóny nahradiť trénera Cifraniča. Myslím si, že sa jeho trénersky vývoj nezastavil. Vidím, ako pracuje s mužstvom. Je zaujímavé ho sledovať. Myslím si, že Slovensko má v Markulíkovi obrovský trénerský talent.

V čom medzi trénermi vyniká? Určite upravil taktiku na základe typológie hráčov. Spravil to tak, aby to hráčom vyhovovalo. Našiel im svoje pozície. Čo sa týka komunikácie s hráčmi, je to z jeho strany veľmi pozitívne. Napriek mladému trénerskému veku si vie získať rešpekt aj starších hráčov. Môžem ho len pochváliť za to, ako sa ujal svojej pozície.

Tréner FK Železiarne Podbrezová Štefan Markulík. (Autor: TASR)

V úvode sezóny nám Markulík priblížil “development player plan”. Za obdobie, ktoré je v Podbrezovej, ste predali zhruba dvadsať hráčov. Snažíte sa byť touto cestou ziskový klub a formovať hráčov pre slovenský a európsky trh? Áno, je to jeden z cieľov. Myslím si, že sme ukázali, že sa to dá aj v slovenských podmienkach. Výrazne sme si pomohli aj vďaka predajom, ale meníme aj životy tých chlapcov k lepšiemu. Máme pripravených aj ďalších hráčov na túto cestu. Nechcem ale, aby Podbrezová bola len projekt, ktorý má posúvať hráčov do lepších klubov.