    USA na MS v hokeji 2026
    25.05.2026, Skupina A
    7 - 3
    2:0, 3:1, 2:2
    Hokejisti USA si udržali šancu na postup do štvrťfinále. Proti Maďarom zahviezdil Tkachuk

    Americký hokejista Ryan Leonard (vpravo) sa raduje z gólu v zápase USA - Maďarsko.
    Americký hokejista Ryan Leonard (vpravo) sa raduje z gólu v zápase USA - Maďarsko.
    Sportnet, TASR|25. máj 2026 o 18:50
    USA dnes zdolalo Maďarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    USA - Maďarsko 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

    Góly: 10. Faulk (Novak), 19. Tkachuk (Novak, Coronato), 23. Leonard (Novak), 28. Faulk (Tkachuk, Novak), 39. Leonard (Faulk, Tkachuk), 57. Tkachuk (Hagens), 60. Plante (Leonard, Novak) – 31. Erdély (Terbócs, Sebők), 48. Erdély (M. Horváth, Hári), 55. Tornyai (Terbócs, Sebők)

    Rozhodovali: Brander (Fín.), Tscherrig (Švaj.) – Davidonis (Lot.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 2:6 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0

    USA: Woll – Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Kaiser, Ufko – Tkachuk, Coronato, Moore – Howard, Hagens, Steeves – Olivier, Sasson, Cotter – Leonard, Novak, Plante – Lafferty

    Maďarsko: Vay – Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebők, Erdély – B. Horváth, Szongoth, Nemes – Sofron, Hári, Papp – Vincze, Nagy, Sárpátki – Ravasz

    Hokejisti USA zostali na MS vo Švajčiarsku v hre o štvrťfinále. Obhajcovia titulu podľa očakávania zdolali v pondelkovom dueli A-skupiny v Zürichu Maďarsko 7:3, poskočili priebežne na piate miesto a v utorok budú o postup bojovať v súboji s Rakúskom.

    Hviezdny útočník Matthew Tkachuk mal bilanciu 2+2, jeho spoluhráč Thomas Novak si pripísal päť asistencií. Maďari už s istotou obsadia v tabuľke predposledné siedme miesto.

    Američanov čaká zápas proti Rakúsku o 16.20 h, Maďari zakončia účinkovanie na šampionáte rovnako v utorok o 12.20 h proti Lotyšsku.

    VIDEO: Zostrih zápasu USA - Maďarsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:16
    9
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:25
    9
    5
    USAUSAUSA
    6
    2
    1
    0
    3
    21:20
    8
    6
    NemeckoNemeckoGER
    6
    2
    0
    1
    3
    17:19
    7
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    6
    1
    0
    0
    5
    13:30
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    6
    0
    0
    0
    6
    4:29
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu USA - Maďarsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Američania senzáciu nedopustili, ich dominancia bola zreteľná od prvého striedania.

    Úvodnú dvadsaťminútovku vyhrali na strely 21:4 a z prevahy vyťažili góly v podaní kapitána Faulka a Tkachuka v presilovke.

    II. tretina:

    V strednej perióde pridali ďalšie zásahy Leonard, Faulk a opäť Leonard. Tím USA trikrát využil početnú výhodu.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Maďarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Americký hokejista Ryan Leonard (vpravo) sa raduje z gólu v zápase základnej A-skupiny USA - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    Americký hokejista Matthew Tkachuk (vpravo) strieľa gól cez brankára Maďarska Adama Vaya v zápase základnej A-skupiny USA - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    Americký hokejista Connor Clifton (vľavo) a hráč Maďarska Kristof Papp bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny USA - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    III. tretina:

    V maďarskom drese korigoval skóre Erdély, ktorý brankára Wolla prekonal dvakrát a presadil sa aj jeho krajan Tornyai.

    Triumf favorita spečatili v závere Tkachuk gólom do prázdnej bránky a Plante.

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 25. mája

    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    1 - 4
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    7 - 3
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    25.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    25.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

