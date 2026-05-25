Hokejisti USA si udržali šancu na postup do štvrťfinále. Proti Maďarom zahviezdil Tkachuk

MS v hokeji 2026 - skupina A
USA - Maďarsko 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)
Góly: 10. Faulk (Novak), 19. Tkachuk (Novak, Coronato), 23. Leonard (Novak), 28. Faulk (Tkachuk, Novak), 39. Leonard (Faulk, Tkachuk), 57. Tkachuk (Hagens), 60. Plante (Leonard, Novak) – 31. Erdély (Terbócs, Sebők), 48. Erdély (M. Horváth, Hári), 55. Tornyai (Terbócs, Sebők)
Rozhodovali: Brander (Fín.), Tscherrig (Švaj.) – Davidonis (Lot.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 2:6 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0
USA: Woll – Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Kaiser, Ufko – Tkachuk, Coronato, Moore – Howard, Hagens, Steeves – Olivier, Sasson, Cotter – Leonard, Novak, Plante – Lafferty
Maďarsko: Vay – Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebők, Erdély – B. Horváth, Szongoth, Nemes – Sofron, Hári, Papp – Vincze, Nagy, Sárpátki – Ravasz
Hokejisti USA zostali na MS vo Švajčiarsku v hre o štvrťfinále. Obhajcovia titulu podľa očakávania zdolali v pondelkovom dueli A-skupiny v Zürichu Maďarsko 7:3, poskočili priebežne na piate miesto a v utorok budú o postup bojovať v súboji s Rakúskom.
Hviezdny útočník Matthew Tkachuk mal bilanciu 2+2, jeho spoluhráč Thomas Novak si pripísal päť asistencií. Maďari už s istotou obsadia v tabuľke predposledné siedme miesto.
Američanov čaká zápas proti Rakúsku o 16.20 h, Maďari zakončia účinkovanie na šampionáte rovnako v utorok o 12.20 h proti Lotyšsku.
Priebeh zápasu USA - Maďarsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Američania senzáciu nedopustili, ich dominancia bola zreteľná od prvého striedania.
Úvodnú dvadsaťminútovku vyhrali na strely 21:4 a z prevahy vyťažili góly v podaní kapitána Faulka a Tkachuka v presilovke.
II. tretina:
V strednej perióde pridali ďalšie zásahy Leonard, Faulk a opäť Leonard. Tím USA trikrát využil početnú výhodu.
III. tretina:
V maďarskom drese korigoval skóre Erdély, ktorý brankára Wolla prekonal dvakrát a presadil sa aj jeho krajan Tornyai.
Triumf favorita spečatili v závere Tkachuk gólom do prázdnej bránky a Plante.