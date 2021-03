Prečo Michalovce bojujú o záchranu? Rozpočet nehrá úlohu, vraví tréner

Vstup do nadstavby nevyšiel Michalovciam podľa predstáv. V domácom súboji s Nitrou ste o víťazstvo prišli v úplnom závere. Víri vám to ešte v hlave?

Nie je to žiadne prekvapenie, tabuľka je vyrovnaná od začiatku sezóny. Ide o rovnako kvalitné mužstvá, nie je to Slovan alebo Dunajská Streda, a preto sú bodové rozostupy minimálne. Čaká nás ešte deväť zápasov, každý z nich bude šesťbodový.

Boj o záchranu sa vyznačuje extrémnou vyrovnanosťou. Šesť mužstiev delia len štyri body, štvorica tímov má dokonca zhodný počet bodov. Patria k nim aj Michalovce. Čo na to hovoríte?

Samozrejme, mrzí nás to. Bola to zbytočná strata dvoch bodov. Myslíme však už na najbližší zápas. Ten ovplyvniť môžeme, kým stretnutie s Nitrou nie, takže sa pozeráme dopredu.

Verím, že máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme boli úspešní aspoň v dolnej šestke.

Začiatok sme rovnako ako v predchádzajúcich sezónach nezachytili a aj keď potom k doplneniu kádra prišlo, na účasť v hornej šestke nám to, bohužiaľ, nestačilo.

Sústredíme sa najmä na ligu. Potrebujeme v nej zbierať čo najviac bodov, aby sme sa vyhli boju o záchranu a nemuseli sa o ňu usilovať až do konca sezóny. Zodpovedne pristúpime aj k poháru, ale prioritou je pre nás ligová súťaž.

Nedávne rozhodnutie o pokračovaní prerušeného ročníka Slovnaft Cupu znamená, že víťaz spodnej nadstavby má stále šancu zabojovať o pohárovú Európu. Motivuje vás to?

Klub zo Zemplína pracuje so skromným rozpočtom. Ako vnímate vašich súperov?

Neviem, aké sú podmienky v iných kluboch, ale nemyslím si, že to hrá podstatnú úlohu. V nadstavbe o titul sme hrali s tým istým rozpočtom, ako máme teraz. Dva roky po sebe nám to vyšlo, tentoraz nie.

Problémom bol skôr káder, až pred desiatym kolom k nám prišli Tandir s Taiwom. Celkovo sa nám podarilo získať mladších hráčov než po minulé roky.

Práve skúsenosti nám trochu chýbali v zápasoch, v ktorých sme hrali vyrovnané partie a strácali body na konci. Napríklad proti Trenčínu, s ktorým sme viedli 2:0 a skončilo to remízou. Takých zápasov bolo viac.

V decembri sa Michalovciam podarilo ukončiť jednu nepriaznivú sériu. Prvýkrát od postupu do ligy ste zdolali Ružomberok, vyšlo to až na osemnásty pokus. Môže vás to nakopnúť pred sobotňajším vzájomným zápasom?

Určite nám to dodalo sebavedomie, ale každý zápas je iný a má svoj vlastný priebeh. Môže rozhodnúť prvý gól, vydarená štandardka alebo kúsok šťastia. Musíme mu ísť oproti a zamerať sa na každý detail.