Žilina zlomila Trnavu v 95. minúte. Kalmár rozhodol krásnym gólom

Jan Kameník, tréner Pohronia: "Som rád, že sme zvládli tento zápas a dotiahli ho do víťazstva. Minulý týždeň sa nám to nepodarilo a doma sme to chceli spraviť pred divákmi, ktorí nás povzbudzujú aj spoza plota. Mali sme dobrý vstup, boli sme aktívnejší, trošku nám chýbal dôraz v pokutovom území. Potom sa hostia zdvihli, začali byť tiež aktívnejší, vyrovnali hru. Ponúkli sme im jednu vyloženú šancu a navyše hrozili i zo štandardiek. My sme mali zlý vstup do druhého polčasu. Súper nás prevýšil v pohybe. Nedostávali sme sa k odrazeným loptám, hrali sme hlboko, nedokázali sme sa hore udržať. Nedostupovali sme súpera. Snažil som sa urobiť jednu zmenu v zostave a napokon sme to boli my, čo sme strelili prvý gól. To bolo dôležité. Snažili sme sa byť následne kompaktní v defenzíve a vyšla nám brejková situácia, ktorú sme dotiahli do druhého gólu. Tretím sme to už definitívne rozhodli. Hráčom patrí veľká vďaka za to."

Karol Praženica, tréner Senice: "Je to pre nás krutý výsledok. Začiatok zápasu sme nechytili, ale postupne sme sa do neho dostali a mali sme tam aj obrovskú šancu i ďalšiu pološancu. Žiaľ neboli sme efektívni. Druhý polčas sme boli aktívnejší až do inkasovaného gólu. Ten nás dostal do situácie, kedy sme zvesili hlavy a dostali ďalšie dva. Do toho prvého gólu sme však rozhodne neboli slabším tímom."