Bude východ bez Fortuna ligy? Tri tímy v nej majú byť stabilne, vraví Sapara

„Spodná časť fortunaligovej tabuľky je veľmi vyrovnaná, ale nemyslím si, že práve Michalovce by mali byť tímom, ktorý vypadne. Nevidím to skepticky,“ vraví reprezentačný tréner Slovenska Štefan Tarkovič, podľa ktorého ide o dlhodobejší problém.

Na obdobie, keď v lige účinkovalo až päť ich zástupcov, východniari už len nostalgicky spomínajú.

„Z hľadiska podpory športu ide o diametrálne odlišné obdobia. Za každým klubom v najvyššej súťaži stála v tom čase silná fabrika, vďaka čomu boli vytvorené kvalitné podmienky. A to je základ úspechu. Aj v zahraničí je za každým veľkým klubom silné konzorcium. Bez zázemia to nejde,“ upozorňuje Tarkovič.

Košice to majú dobre naštartované

V predchádzajúcich sezónach sa o postup do Fortuna ligy usiloval Poprad, koncepcia klubu sa však rozsypala.

V druhej lige účinkujú ešte Bardejov, Trebišov a Košice. Tie by sa v blízkej budúcnosti mohli vrátiť do pozície najsilnejšieho východoslovenského klubu.

„Naštartované to majú dobre, zachytil som, že s nimi spolupracuje Jano Kozák. Kroky, ktoré robia, sú v prospech futbalu, ale nemali by to urýchliť. Keď postúpia do ligy, musia byť pripravení. Ak k tomu bude aj nový štadión, bude to ďalšie plus,“ konštatuje prešovský rodák Štefan Tarkovič.

„Košice a Prešov patria do ligy. Myslím si, že v ďalších rokoch sa toho opäť dočkáme,“ poznamenal.