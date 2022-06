Diváci chceli späť peniaze. V USA sa formula 1 zmenila na formulu 0

BRATISLAVA. Keď sa povie formula 1, mnohým ako prvý napadne Michael Schumacher. Najmä na začiatku tisícročia nemal konkurenciu, o čom svedčí jeho päť majstrovských titulov v sérii.

Dodnes je to zápis, ktorý nikto nedokázal vyrovnať. Ani Lewis Hamilton, ktorý mal na to našliapnuté v minulej sezóne, no v poslednom kole o titul prišiel.

Schmumacherova kariéra však nebola len o víťazstvách, ale aj o kontroverzných momentoch, ktoré polarizovali spoločnosť. V roku 1997 bol v posledných pretekoch diskvalifikovaný zo šampionátu, hoci bojoval o titul.