Dráma v F1 vrcholí. Max urobí pre titul všetko, vraví jeho otec

„A presne sem sa dnes dostala formula 1. Je to F1 UFC. Najskôr sa deje všetko možné, a potom spätne do toho vstuppujú komisári.“

Po 21 pretekoch v tejto sezóne majú dvaja jazdci rovnaký počet bodov. Max Verstappen a Lewis Hamiton majú po 369,5 bodu. Hamilton sa na rivala dotiahol po dramatickom priebehu Veľkej ceny Saudskej Arábie, ktorú vyhral.

O tom, kto bude majstrom sveta, rozhodnú posledné preteky sezóny – Veľká cena Abú Zabí.

Bude súboj férový?

„Max má absolútnu túžbu vyhrať. Chce ho zdolať. Urobí pre to všetko, to je jasné. Bude to veľmi napínavé,“ vyhlásil Verstappenov otec Jos podľa Daily Mail.