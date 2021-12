Je šialený a nebezpečný, kričal Hamilton. Potom do rivala narazil

Verstappen vybojoval druhú priečku. Do konca sezóny ostávajú posledné preteky. Hamilton a Verstappen majú rovnaký počet bodov.

Na podanie rúk nik z nich nemal záujem. Môže za to ich vzájomná kolízia v 38. kole. Ale na vysvetlenie toho, prečo k nej prišlo, sa treba vrátiť o pár kôl späť.

Výsledok a priebeh veľkej ceny ešte prehĺbil antipatiu medzi rivalmi. So sklonenou hlavou odišiel Verstappen z pódia krátko po tom, ako dostal trofej. Hamiltonovi k triumfu nepogratuloval.

V ďalšom kole na začiatku cieľovej rovinky Verstappen začal spomaľovať, aby akceptoval trest. Hamilton, ktorý bol vtedy za ním, síce pribrzdil, ale viditeľne tápal a to až do bodu, kedy zozadu narazil do Verstappena.

Šéf Mercedesu Toto Wolf po pretekoch priznal, že Hamilton nevedel o tom, že ho Verstappen mal vtedy pustiť pred seba. Informáciu pritom tím mal. Wolf však nechcel komentovať, prečo sa to Hamilton nedozvedel včas.

"Zahrával sa so mnou. Skúšal ma. Teraz som prišiel o spojler," kričal Hamilton do vysielačky po náraze.

„Bolo to zjavné, Max mu prenecháva prvú priečku a Hamilton doňho vrazil. Je to veľmi frustujúce,“ komentoval preteky šéf Red Bullu Christian Horner. Priznal, že tím cíti krivdu za 5-sekundovú penalizáciu.

Po kolízii obaja v pretekoch pokračovali, no v konečnom dôsledku zvíťazil Hamilton. Poslendé kolá jazdil s poškodeným spojlerom. Verstappen spomalil, pretože mal príliš opotrebované pneumatiky a hrozilo, že by dostal defekt. .

„Za celú kariéru som jazdil s množstvom súperov a Max jednoznačne jazdí za hranicou toho, čo je fér. Už som toľkokrát zabránil kolízii s ním. Robím to, aby som sa dožil ďalšieho dňa.

Ak by zvíťazil v Saudskej Arábii Holanďan, mal by pred poslednou veľkou cenou 14-bodový náskok a o titul by už prišiel len veľmi ťažko.

Po víťazstve Hamiltona je všetko naopak. Obaja majú rovnaký počet bodov. „Po 21 pretekoch sa začína všetko nanovo. Bude to o jedných pretekoch,“ dodal Verstappen.

O majstrovi sveta rozhodnú posledné preteky sezóny. Titul získa jazdec, ktorý predstihne rivala.

V prípade, že by Hamilton ani Verstappen neprišli do cieľa, pripadne titul jazdcovi Red Bullu, pretože má na konte viac víťazstiev ako Hamilton.

Pre Verstappena by to bol prvý titul v kariére. Hamiton by sa stal majstrom sveta ôsmykrát.