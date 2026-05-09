Morvay získal národný titul, hoci priznal veľké problémy. Medzi ženami uspela Černá

Michal Morvay.
Michal Morvay. (Autor: TASR)
TASR|9. máj 2026 o 08:40
ShareTweet0

Pre atlétov to bola dôležitá skúška pred ME.

Hana Černá a Michal Morvay sa stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. Tituly získali na podujatí so zlatým štatútom World Athletics Race Walking Tour v Poděbradoch.

Chodecký polmaratón bude súčasťou tohtoročného vrcholu sezóny pre slovenských atlétov, európskeho šampionátu v Birminghame, keď nahradí dlhé roky tradičnú trať 20 kilometrov.

Černá časom 1:38:50 h o 1:20 min zlepšila vlastné národné maximum. Celkovo obsadila v silnej medzinárodnej konkurencii 14. miesto. Zvíťazila Kimberly Garciová Leonová z Peru za 1:31:44 h.

Slovenské striebro získala Ema Hačundová časom 1:51:21, celkovo 29., bronz patrí Dagmare Holecovej výkonom 1:59:50 (dovedna 36. miesto).

Svetová atletika odmieta návrh olympijského výboru. Bielorusi zostávajú mimo súťaží
Súvisiaci článok
Svetová atletika odmieta návrh olympijského výboru. Bielorusi zostávajú mimo súťaží

Morvay zakráčal čas 1:33:11 min a obsadil celkovo 38. priečku. Hneď za ním prišiel do cieľa na 39. mieste Jakub Bátovský za 1:33:23. Triumfoval Talian Francesco Fortunato v európskom rekorde 1:23:00.

„Dnes mi, žiaľ, pokazili preteky veľké žalúdočné problémy. Som rád, že som mohol prísť do cieľa. Teraz sa už sústredím na ME v Birminghame, kde to môžem rozbaliť v maratóne,“ uviedol Morvay podľa atletika.sk.

Atletika

Atletika

    Michal Morvay.
    Michal Morvay.
    Morvay získal národný titul, hoci priznal veľké problémy. Medzi ženami uspela Černá
    dnes 08:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Morvay získal národný titul, hoci priznal veľké problémy. Medzi ženami uspela Černá