Svetová atletika odmieta návrh olympijského výboru. Bielorusi zostávajú mimo súťaží

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|8. máj 2026 o 12:40
ShareTweet0

Medzinárodná federácia zatiaľ nepripúšťa návrat bieloruských športovcov.

Vedenie Svetovej atletiky (World Athletics) odmietlo odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na zrušenie obmedzení pre športovcov z Bieloruska.

Exekutíva MOV vo štvrtok odporučila zrušenie obmedzení účasti športovcov a tímov z Bieloruska na súťažiach organizovaných medzinárodnými federáciami.

Športovci z Ruska a Bieloruska boli vylúčení z medzinárodných súťaží po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Niektorým bolo neskôr umožnené súťažiť v neutrálnom štatúte, no reštrikcie voči ruským športovcom naďalej trvajú.

Niektoré športové federácie už medzičasom umožnili návrat ruských a bieloruských športovcov.

Podľa BBC sa World Athletics rozhodlo odporúčanie MOV neprijať.

„V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu naďalej platia sankcie o vylúčení bieloruských a ruských športovcov, funkcionárov a členov realizačných tímov zo súťaží, ktoré vstúpili do platnosti v marci 2022,“ uviedol hovorca federácie.

Zároveň dodal, že rada organizácie môže rozhodnutie prehodnotiť iba v prípade výrazného pokroku smerom k mierovým rokovaniam.

Atletika

Atletika

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Svetová atletika odmieta návrh olympijského výboru. Bielorusi zostávajú mimo súťaží
    dnes 12:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Svetová atletika odmieta návrh olympijského výboru. Bielorusi zostávajú mimo súťaží