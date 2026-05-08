Svetová atletika odmieta návrh olympijského výboru. Bielorusi zostávajú mimo súťaží

Vedenie Svetovej atletiky (World Athletics) odmietlo odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na zrušenie obmedzení pre športovcov z Bieloruska.
Exekutíva MOV vo štvrtok odporučila zrušenie obmedzení účasti športovcov a tímov z Bieloruska na súťažiach organizovaných medzinárodnými federáciami.
Športovci z Ruska a Bieloruska boli vylúčení z medzinárodných súťaží po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Niektorým bolo neskôr umožnené súťažiť v neutrálnom štatúte, no reštrikcie voči ruským športovcom naďalej trvajú.
Niektoré športové federácie už medzičasom umožnili návrat ruských a bieloruských športovcov.
Podľa BBC sa World Athletics rozhodlo odporúčanie MOV neprijať.
„V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu naďalej platia sankcie o vylúčení bieloruských a ruských športovcov, funkcionárov a členov realizačných tímov zo súťaží, ktoré vstúpili do platnosti v marci 2022,“ uviedol hovorca federácie.
Zároveň dodal, že rada organizácie môže rozhodnutie prehodnotiť iba v prípade výrazného pokroku smerom k mierovým rokovaniam.