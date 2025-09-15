Je vychádzajúcou hviezdou, píšu o Zapletalovej. Túži po finále, ale to nemusí byť strop

BRATISLAVA. Po svojej olympijskej premiére neskrývala sklamanie. Ako čerstvá majsterka Európy do 23 rokov pomýšľala na lepšie ako 15. miesto.
S náročnými podmienkami sa však nedokázala vyrovnať a hustý tokijský lejak odplavil aj jej finálovú nádej. V semifinále bola pomalšia než v rozbehu.
"Chcela som si po rozbehu napraviť chuť, ale neviem, čo sa stalo. Absolútne mi to nevyšlo," vravela so zlomeným hlasom vtedy 21-ročná Emma Zapletalová.
O štyri roky neskôr sa do japonskej metropoly vrátila silnejšia po fyzickej aj mentálnej stránke. Po období plnom zranení je späť vo svetovej špičke a na MS patrí k ašpirantkám na postup do finále behu na 400 m prekážky.
Prvé kroky k tomu urobila v pondelňajšom rozbehu, v ktorom si bez najmenších problémov vybojovala účasť v 24-člennom semifinále.
Chyba, ktorú nebolo vidno
Rodáčka z Nitry nastúpila v treťom z piatich rozbehov. V menej výhodnej deviatej dráhe však situáciu kontrolovala a časom 54,15 s obsadila druhé miesto.
Lepšia bola iba Američanka Jasmine Jonesová, ktorá vyrovnala svoj tohtoročný najlepší čas 53,18 s, čo je zároveň osobný rekord Zapletalovej z nedávneho finále Diamantovej ligy vo švajčiarskom Zürichu.
"Rozbeh mám úspešne za sebou. Postupom do semifinále som splnila prvý bod mojich ambícií. Teraz sa budem snažiť čo najlepšie zregenerovať a potom sa pobiť o finále," uviedla Zapletalová pre Slovenský zväz atletiky.
Pri rozbore svojho výkonu spomenula aj drobné zaváhanie, ktoré v televíznom prenose nebolo vidieť. Keď totiž pretekárky zatáčali na cieľovú rovinku, kamera detailne zaberala vedúcu Američanku.
"S behom nie som úplne spokojná, lebo na ôsmej prekážke som spravila chybu, keď som išla na 16 krokov a stratila som tým rýchlosť. Trochu som zazmätkovala, ale udržala som si druhé miesto, čo je dobré," doplnila Slovenka.
Napriek tomu dosiahla Zapletalová v rozbehoch šiesty najlepší čas, čo potvrdzuje jej finálové ambície. Na druhej strane, časy v rozbehoch treba brať s rezervou, keďže tie najlepšie atlétky nešli naplno.
Ani medaila nie je vylúčená
Medzi ne dozaista patrí aj zverenka holandského trénera Brama Petersa, ktorý vo svojej kariére viedol aj hlavnú favoritku na zlato Femke Bolovú.
Pod jeho vedením sa Zapletalová výrazne zlepšila v Tokiu môže pomýšľať na najlepší výsledok slovenskej atletiky na scéne MS za posledné roky.
Od roku 2019 ním dlho bola deviata priečka kladivárky Martiny Hrašnovej z Dauhy, no len pred pár dňami túto métu pokoril chodec Dominik Černý, ktorý na 35-kilometrovej trati finišoval na siedmej pozícii.
Podľa reprezentačného šéftrénera Libora Charfreitaga, ktorý získal na MS 2007 bronz v kladive, však nemusí byť Zapletalovej stropom umiestnenie v top 8.
"Nevylučujem, že bude siahať na medailu. Aj ja som vtedy išiel do Japonska s piatym najlepším výkonom roka a skončil som tretí. MS sú nevyspytateľné, udiať sa môže čokoľvek," povedal majster Európy z roku 2010.
Zapletalová o svojich cieľom hovorí skromne. Ide krok po kroku a uvedomuje si veľkú konkurenciu súperiek, ktoré tiež chcú uspieť v stredajšom semifinále.
"Sú tu tri Američanky, Jamajčanky, Kanaďanka. Aj ďalšie dievčatá sa vedia výborne pripraviť na vrcholné podujatie. Viem, že nebude jednoduché, ale dám do toho všetko," povedala ešte pred rozbehmi.
Oficiálny web Svetovej atletiky ju označil za vychádzajúcu hviezdu, ktorá by dokonca mohla zabojovať o medailu, podobne ako Jonesová.
Druhý najlepší čas kariéry
Dopoludňajší program 3. dňa atletického šampionátu priniesol slovenským fanúšikom dvojitú radosť, na 400 m prekážky uspela aj Daniela Ledecká.
V druhom rozbehu obsadila v konkurencii Anny Cockrellovej či Andrenette Knightovej štvrté miesto, hoci ešte ôsmu prekážku preskakovala ako šiesta. Výborným finišom sa však dostala na postupovú pozíciu.
"Bežalo sa mi super a som neskutočne šťastná, že sa mi podarilo predviesť takýto beh. Je to môj druhý najlepší čas v kariére," uviedla Ledecká.
"To, že som sa kvalifikovala do semifinále, je veľký úspech, z ktorého sa nesmierne teším," neskrývala radosť členka ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica.
Za svojim osobným a tohtoročným maximom 54,69 sekundy síce zaostala o 17 stotín, no najmä si napravila chuť z MS v Eugene 2022, kde svoj beh v rozbehu nedokončila a nebola medzi klasifikovanými.
Jej výkon bol 17. najlepší a zaujímavosťou je, že na základe času napokon do semifinále postúpili aj dve súperky, ktoré Ledecká v závere predstihla - Nemka Eileen Demesová a Tia-Adana Belleová z Barbadosu.
Semifinále behu na 400 m prekážky žien je na programe v stredu od 14:03 SEČ a následné finále sa na Národnom štadióne uskutoční v piatok o 14:27 h.