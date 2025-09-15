Zapletalová poľahky postúpila do semifinále MS. V Tokiu uspela aj ďalšia Slovenka

Slovenská reprezentantka v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová.
Slovenská reprezentantka v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
Sportnet|15. sep 2025 o 04:50
Emma Zapletalová dosiahla v rozbehu čas 54,15 sekundy.

MS v atletike 2025

400 m prekážky žien - II. rozbeh:

1.

Anna Cockrellová

USA

53,63 s

2.

Andrenette Knightová

Jamajka

53,74 s

3.

Fatoumata Binta Diallová

Portugalsko

54,54 s

4.

Daniela Ledecká

Slovensko

54,86 s

400 m prekážky žien - III. rozbeh:

1.

Jasmine Jonesová

USA

53,18 s

2.

Emma Zapletalová

Slovensko

54,15 s

3.

Amalie Iuelová

Nórsko

54,65 s

4.

Elena Keletyová

Nemecko

54,74 s

TOKIO. Slovenská atlétka Emma Zapletalová si na svetovom šampionáte v Tokiu zaistila postup do semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky.

Zverenka holandského trénera Brama Petersa bola súčasťou tretieho z piatich rozbehov a v deviatej dráhe pohodlne finišovala na druhom mieste. 

Bolo vidno, že išla s rezervou, na prekážkach neurobila výraznejšiu chybu a kontrolovala si pozíciu. Napokon jej v cieli namerali čas 54,15 sekundy.

S postupom nemala problémy ani Jasmine Jonesová, ktorej sezónne maximum je rovnaké ako v prípade Zapletalovej (53,18 s). Rovnaký čas zabehla Američanka aj v Tokiu, a tak sa stala celkovou víťazkou rozbehov.

Rodáčka z Nitry prežíva životnú sezónu, v ktorej trikrát pokorila hranicu 54 sekúnd a vo finále Diamantovej ligy v Zürichu obsadila druhé miesto.

Po troch rokoch, počas ktorých trápili Zapletalovú rôzne zranenia, sa vrátila na súťažné dráhy vo veľkom štýle a Tokiu je jej cieľom postup do finále.

Od neho ju delí už len úspešné semifinále, ktoré je na programe v stredu od 14:03 SEČ. Celkovo v ňom 24 atlétok zabojuje o osem finálových miesteniek.

V semifinále bude mať Slovensko dvojnásobné zastúpenie, keďže v konkurencii Anny Cockrellovej či Andrenette Knightovej obsadila Daniela Ledecká v druhom rozbehu postupové štvrté miesto.

Za svojim osobným a tohtoročným maximom 54,69 sekundy síce zaostala o 17 stotín, no napriek tomu si napravila chuť z MS v Eugene 2022, kde svoj beh v rozbehu nedokončila a nebola medzi klasifikovanými.

Tentokrát zaznamenala 17. najlepší čas spomedzi 24 postupujúcich pretekárok. Zapletalová bola šiesta, čím potvrdila finálové ambície.

V rovnakej disciplíny zabojuje o semifinále aj Patrik Dömötör, ktorého čaká súťaž o 13:07 SEČ. Bude aktérom záverečného piateho rozbehu, no z jeho súperov má horší osobný rekord len Najimul Hossain Roni z Bangladéšu.

Atletika

    dnes 04:50
