Zapletalová poľahky postúpila do semifinále MS. V Tokiu uspela aj ďalšia Slovenka

MS v atletike 2025
400 m prekážky žien - II. rozbeh:
1.
Anna Cockrellová
USA
53,63 s
2.
Andrenette Knightová
Jamajka
53,74 s
3.
Fatoumata Binta Diallová
Portugalsko
54,54 s
4.
Daniela Ledecká
Slovensko
54,86 s
400 m prekážky žien - III. rozbeh:
1.
Jasmine Jonesová
USA
53,18 s
2.
Emma Zapletalová
Slovensko
54,15 s
3.
Amalie Iuelová
Nórsko
54,65 s
4.
Elena Keletyová
Nemecko
54,74 s
TOKIO. Slovenská atlétka Emma Zapletalová si na svetovom šampionáte v Tokiu zaistila postup do semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky.
Zverenka holandského trénera Brama Petersa bola súčasťou tretieho z piatich rozbehov a v deviatej dráhe pohodlne finišovala na druhom mieste.
Bolo vidno, že išla s rezervou, na prekážkach neurobila výraznejšiu chybu a kontrolovala si pozíciu. Napokon jej v cieli namerali čas 54,15 sekundy.
S postupom nemala problémy ani Jasmine Jonesová, ktorej sezónne maximum je rovnaké ako v prípade Zapletalovej (53,18 s). Rovnaký čas zabehla Američanka aj v Tokiu, a tak sa stala celkovou víťazkou rozbehov.
Rodáčka z Nitry prežíva životnú sezónu, v ktorej trikrát pokorila hranicu 54 sekúnd a vo finále Diamantovej ligy v Zürichu obsadila druhé miesto.
Po troch rokoch, počas ktorých trápili Zapletalovú rôzne zranenia, sa vrátila na súťažné dráhy vo veľkom štýle a Tokiu je jej cieľom postup do finále.
Od neho ju delí už len úspešné semifinále, ktoré je na programe v stredu od 14:03 SEČ. Celkovo v ňom 24 atlétok zabojuje o osem finálových miesteniek.
V semifinále bude mať Slovensko dvojnásobné zastúpenie, keďže v konkurencii Anny Cockrellovej či Andrenette Knightovej obsadila Daniela Ledecká v druhom rozbehu postupové štvrté miesto.
Za svojim osobným a tohtoročným maximom 54,69 sekundy síce zaostala o 17 stotín, no napriek tomu si napravila chuť z MS v Eugene 2022, kde svoj beh v rozbehu nedokončila a nebola medzi klasifikovanými.
Tentokrát zaznamenala 17. najlepší čas spomedzi 24 postupujúcich pretekárok. Zapletalová bola šiesta, čím potvrdila finálové ambície.
V rovnakej disciplíny zabojuje o semifinále aj Patrik Dömötör, ktorého čaká súťaž o 13:07 SEČ. Bude aktérom záverečného piateho rozbehu, no z jeho súperov má horší osobný rekord len Najimul Hossain Roni z Bangladéšu.