Strelec verí, že si v Košiciach napraví gólovú chuť: Musíme byť jednoducho lepší

Dávid Strelec v zápase proti Severnému Írsku.
Dávid Strelec v zápase proti Severnému Írsku. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. nov 2025 o 19:45
Môžeme skončiť prví ale aj tretí, dodal slovenský útočník.

SENEC. Slovenská futbalová reprezentácia nepredviedla v októbri v Belfaste v rámci kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (0:2) ideálny výkon, no jedným z pozitív bol výkon Davida Strelca.

Kanonier nemal na ostrovoch ďaleko ku gólu a tak verí, že mu to padne do siete v piatok v Košiciach, kde jeho tím privíta rovnakého súpera.

V prípade skórovania sa duel, v ktorom Slováci jediný raz stratili body, mohol vyvíjať úplne inak.

„Ak by som dal gól, asi by bolo mnohé inak. Nedal som a tak teraz verím, že v Košiciach to bude z našej strany lepší zápas. Na každého príde slabšia chvíľa, u nás to bolo akurát Belfaste,“ uviedol Strelec.

„Sokoli“ sú v A-skupine druhý o skóre za Nemeckom, cez ktoré si môžu zaistiť priamy postup v prípade výhry nad Severným Írskom. Zároveň však môžu skončiť aj na treťom mieste a boj o MS sa pre nich skončí.

„Môžeme skončiť prví ale aj tretí. V princípe chceme zvládnuť oba zvyšné zápasy. Vo výsledku musíme byť jednoducho lepší ako tím a vyhrávať osobné súboje,“ povedal Strelec.

Posledný reprezentačný gól strelil v októbri pri senzačnom víťazstve nad Nemcami, keď upravil na konečných 2:0 a niekoľkokrát si v stretnutí poradil s hviezdnym Antoniom Rüdigerom.

„To je minulosť, vo futbale sa rieši posledný zápas. To je tak, v mysli je väčšia výzva zápas s Nemecko, ale teraz najdôležitejší je ten so Severným Írskom,“ dodal 24-ročný útočník anglického Middlesbrough.

Posledný duel v Košiciach odohral národný tím minulý rok v septembri, keď v rámci Ligy národov zdolal Azerbajdžan.

Aj vtedy upravil na konečných 2:0 Strelec: „V Košiciach určite bude skvelá atmosféra a ja sa na zápas teším. V prvom zápase nás zdolali 2:0, takže im máme čo vracať.

Vieme však, že nás čaká veľmi ťažký zápas, pravdepodobne jeden z najdôležitejších v tejto kvalifikácii, takže sa naň musíme dobre pripraviť a zvládnuť ho čo najlepšie.“

dnes 19:45
