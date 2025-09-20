Strelec ukázal finty, aj gólový inštinkt, no hral iba polčas. Zvyká si, tvrdí tréner

V Middlesbrough si vydýchli, že Strelca kúpili pred zápasom s Nemeckom.

BRATISLAVA. Skóroval pri premiére na Riverside Stadium, no tréner ho stiahol z hry už po polčase.

Prečo trval domáci debut Dávida Strelca v drese Middlesbrough len štyridsaťpäť minút?

Cítil som, že potrebujeme Kalyho (Senèho) intenzitu, energiu a rýchlosť, to je celé," ozrejmil svoje rozhodnutie po výhre nad West Bromwich Albion (2:1) kouč Boro Rob Edwards.

Ako zhodnotil tréner výkon slovenského útočníka? „Dávid odviedol skvelú prácu. Je jedným z tých, ktorí si zvykajú na anglický futbal, na jeho úroveň a intenzitu. V závere prvého polčasu vyzeral unavene a veril som, že by nám kvality Kalyho mohli pomôcť."

Práve Sène, ktorý po zmene strán nahradil Strelca, sa postaral o dôležitý gól na 2:0.

Chce to čas, kým si (zahraničné posily) zvyknú. Nemôžete od nich očakávať, že sa hneď pustia do hry a naplno ukážu svoj potenciál. Bolo však skvelé, že Dávid skóroval," zakončil kouč.

Bol to gólový inštinkt, tvrdí expert

Dávid Strelec sa gólovo presadil v 26. minúte, keď dlhé autové vhadzovanie predĺžil v šestnástke West Brom Luke Ayling, pričom sa Strelec výborne zbavil svojho obrancu.

V prehustenom území si našiel loptu vo vzduchu a pravou nohou prekonal brankára Joshuu Griffithsa.

Strelec sa sotva dotkol lopty a už skóroval," napísal novinár Dominic Shaw z The Northern Echo. Slovák skóroval zo svojho piateho dotyku s loptou v dueli.

Na prvý pohľad sa zdalo, že útočník bol len v správnom čase na správnom mieste, no v skutočnosti išlo o jeho gólový inštinkt. Strelec vedel, čo robí," dodal britský novinár.

Jeho gól sledovali spoza súperovej bránky aj slovenskí priaznivci, ktorí v zábere televíznych kamier hrdo mávali slovenskou vlajkou.

Ešte v závere polčasu Strelec ukázal svoje finty. Pohral sa s obrancom a nasadil mu jasličky. Bola to jeho posledná akcia v zápase.

Vydýchli si, že ho podpísali pred Nemeckom

Celý svet obdivoval prednedávnom famózny gól Dávida Strelca do siete Nemecka.

V Middlesbrough si vydýchli, že slovenského útočníka mali v tom čase už podpísaného.

„Fakt, že sme ho kúpili pred zápasom s Nemeckom, ma potešil,“ zasmial sa tréner Boro Rob Edwards a dodal: „Inak by sme možno o neho bojovali s jedným či dvoma ďalšími klubmi."

Trénerovi sa na Strelcovi páči okrem futbalovej kvality aj jeho osobnosť.

„Je to sebavedomý a usmievavý chlapec. Vie, kto je, vie, čo chce, a má svoj názor, čo sa mi páči. Má dobrý charakter a myslím si, že z neho bude veľká osobnosť. Verím, že to potvrdí svojimi výkonmi," tvrdí kouč.

Dokáže sa prispôsobiť

Edwards si v útoku môže vyberať z niekoľkých alternatív. Doposiaľ bol lídrom útoku Middlesbrough 23-ročný Škót Tommy Conway, ktorému sekundoval Mamadou Kaly Sène.

S príchodom Strelca si Edwards rozširuje útočné možnosti. „Máme niekoľko alternatív, ako veci skombinovať," tvrdí a pokračuje:

„Kaly a David sú odlišní hráči, no sú schopní hrať na ktorejkoľvek z troch ofenzívnych pozícií, s ktorými momentálne hráme." 

Middlesbrough hrá vo formácii 3-4-2-1, v ktorej operujú v ofenzíve dvaja "inside-forwards" a jeden hrotový útočník. Podľa Edwardsa dokáže Strelec nastúpiť na ktoromkoľvek z týchto postov.

Anglický tím vyhral päť z úvodných šiestich duelov v lige. Také niečo sa mu nikdy predtým nepodarilo.

