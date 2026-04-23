    VIDEO: Dánsku sa vydaril vstup do šampionátu. Nemci v Bratislave opäť prehrali

    Dánsko (U18) - hokej (Autor: Facebook/Ishockeylandsholdene)
    Sportnet, TASR|23. apr 2026 o 14:21
    ShareTweet0

    Dánsko inkasovalo prvý gól, no následne zápas otočilo.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Dánsko - Nemecko 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

    Góly: 18. Christensen (Heinsen, True), 27. Mogensen (Jakobsen, Schioldan), 58. Mogensen (Kjelgaard Larsen), 60. Lepola – 4. Hartmann (Calce)

    Reprezentanti Dánska zvíťazili vo svojom prvom zápase v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 nad Nemeckom 4:1. Zápas hostil štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.

    V priebežnej tabuľke figurujú Dáni na druhom mieste. Na výhre sa podieľal dvoma gólmi útočník Andreas Mogensen.

    Dáni viedli po dvoch tretinách 2:1 a posledné dva góly dali do prázdnej bránky. Nemci majú na konte dve prehry.

    VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Nemecko

    O 18.00 h čaká druhý duel na domácom šampionáte slovenských reprezentantov, ktorí po prekvapivom triumfe nad Kanadou privítajú v A-skupine v Trenčíne Nórsko.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Švédsko

    1

    1

    0

    0

    0

    7:2

    3

    2.

    Dánsko

    1

    1

    0

    0

    0

    4:1

    3

    3.

    Česko

    1

    0

    1

    0

    0

    3:2

    2

    4.

    USA

    1

    0

    0

    1

    0

    2:3

    1

    5.

    Nemecko

    1

    0

    0

    0

    1

    2:7

    0

    MS v hokeji U18 2026

    Momentka zo zápasu Kanada - Lotyšsko.
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji U18 2026»VIDEO: Dánsku sa vydaril vstup do šampionátu. Nemci v Bratislave opäť prehrali