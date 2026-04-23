VIDEO: Dánsku sa vydaril vstup do šampionátu. Nemci v Bratislave opäť prehrali

MS v hokeji U18 2026 - skupina B
Dánsko - Nemecko 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly: 18. Christensen (Heinsen, True), 27. Mogensen (Jakobsen, Schioldan), 58. Mogensen (Kjelgaard Larsen), 60. Lepola – 4. Hartmann (Calce)
Reprezentanti Dánska zvíťazili vo svojom prvom zápase v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 nad Nemeckom 4:1. Zápas hostil štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.
V priebežnej tabuľke figurujú Dáni na druhom mieste. Na výhre sa podieľal dvoma gólmi útočník Andreas Mogensen.
Dáni viedli po dvoch tretinách 2:1 a posledné dva góly dali do prázdnej bránky. Nemci majú na konte dve prehry.
O 18.00 h čaká druhý duel na domácom šampionáte slovenských reprezentantov, ktorí po prekvapivom triumfe nad Kanadou privítajú v A-skupine v Trenčíne Nórsko.
