ONLINE: Dánsko - Nemecko dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Dánska a Nemecka dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.
ONLINE PRENOS: Dánsko - Nemecko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina B, Bratislava, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
23.04.2026 o 12:00
Dánsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
Úvodní buly bude vhozeno ve 12:00.
Soupiska Německa:
Brankáři:
Bastian Bauer, Max Bolle (oba Salcburk, Rakousko), Niclas Wolter (Eisbären Berlín).
Obránci:
Tobias Krämer, Daniel Kettler (oba Manheim), Luis Gerhofer (Rosenheim), Markus Hordt (Kaufbeuren), Aurelius Pizka (AIK Stockholm, Švédsko), Liron-Alec Pellizzari (Augsburg), Jannes Schreiber (Krefeld), Darian Rolsing (Wenatchee, WHL).
Útočníci:
Adrian Kuhn, Tim Hartmann, Max Calce (všichni Mannheim), Nikita Bloch, Daniils Sladkovs (oba Salcburk, Rakousko), Toni Fürst, Jakub Kottner (oba Kolín nad Rýnem), Mats Geppert, Lukas Steinhauser, Leon Lell (všichni Ingolstadt), Tobias Krestan (HV71 Jönköping, Švédsko), Jonas Schwarz (Lukko Rauma, Finsko), Maximilian Strauss (Bad Tölz), Luis Becker (Landshut).
Soupiska Dánska:
Brankáři:
Victor Damgaard (Herning), Anton Emil Wilde Larsen (Fredrikshavn), Daniel Navrbjerg (Rungsted).
Obránci:
Luca Baerentsen (Olofström, Švédsko), Nicolai Chrilles Ebdrup, Ulrik Norhöj Nielsen (oba Gentofte), James Bigum Johansen (Rungsted), Max Kramer (Malmö, Švédsko), Lucas Kjelgaard Larsen (Aalborg), Alexander Magnussen (Herning), Emil Saaby Jakobsen (Brynäs, Švédsko).
Útočníci:
Lucas Althof Christensen, Kian Schade Foder, Andreas Klöve Mogensen (všichni Vojens), Thoke Heinsen, Mikkel Poulsen (oba Herning), Andreas Jörgensen (Olofström, Švédsko), Rasmus Larsson, Noah Hulsig Samuelsen (oba Fredrikshavn), Alexander Lepola (Lukko Rauma, Finsko), Martinus Uggerhöj Schioldan (HV71 Jönköping, Švédsko), Casey Joshua Silverman (Pilot Mound Academy, Kanada), Theodore True (Rungsted), Vimer Yarbrough (Gentofte).
Dnes nás čeká druhý hrací den na MS U18. Na stadionu Vladimíra Dzurilly se v dopoledním zápase hraném od 12:00 představí Dánsko a Německo.
Dánsko se na turnaj vrací po dlouhých 10 letech. Naposledy se Dánové představili na turnaji v roce 2016, kdy jej zakončili pádem o třídu níž ze které se vyhrabali až loni a v elitní skupině mistrovství světa nahradili Švýcary.
Německo odehrálo první duel už včera proti Švédsku. Na výběr Tre Kronor nestačili vysoko 2:7 především kvůli nepovedené druhé třetině, ve které inkasovali rovnou čtyřikrát. Mezi střelce se na straně Němců zapsali jen Nikita Bloch a Tobias Krestan, kteří však jen mírnili vysokou porážku ve třetí třetině.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 12:00.