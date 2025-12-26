ONLINE: Dánsko - Fínsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)

Dánsko a Fínsko dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Dánsko - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina B, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina B 2025/2026
26.12.2025 o 21:30
Dánsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Vzájemná bilance
Na MS U20 se oba týmy utkaly celkem třikrát. V roce 2011 z toho byla vysoká výhra Finska 10:1. Následně se hrálo až v roce 2016, kdy naopak Dánové dost překvapivě porazili Finy 3:2. Naposledy se na MS oba týmy utkaly v roce 2017, kdy Finsko vyhrálo celkem jasně 4:1.
Na MS U20 se oba týmy utkaly celkem třikrát. V roce 2011 z toho byla vysoká výhra Finska 10:1. Následně se hrálo až v roce 2016, kdy naopak Dánové dost překvapivě porazili Finy 3:2. Naposledy se na MS oba týmy utkaly v roce 2017, kdy Finsko vyhrálo celkem jasně 4:1.
Finsko
Minulý rok: Stříbrný medailista z loňského roku upíná i k letošku značné naděje. Minulé MS U20 vyšlo Finsku znamenitě, když Finové v těžké skupině zvládli prohrát jen s Kanadou a obsadit v ní druhé místo. V play – off pak Finsko přes Slováky a Švédsko došlo až do finále, kde po smolném obratu bral nakonec zlato tým USA.
Příprava: Finální příprava pro Finy začala již v listopadu, kdy zvládli během čtyř zápasů dvakrát vyhrát (výhry nad Slovenskem 6:2 a Švédskem 5:1, prohry se Švýcarskem 3:6 a Českem 2:5). Přímo v USA pak Finsko stihlo ještě dva zápasy, ve kterých nejdříve rozneslo Německo 9:3, aby pak nezvládlo v poměru 1:3 generálku s USA.
Další program: Finsko – Lotyšsko 28.12. 22:30
Finsko – Česko 29. 12 21:30
Kanada – Finsko 1.1 2:30
Hráči ke sledování: Petteri Rimpinen – brankář
Veeti Väisänen – obránce
Aron Kiviharju – obránce
Emil Hemming – útočník
Kasper Pikkarainen – útočník
Heikki Ruohonen – útočník
Minulý rok: Stříbrný medailista z loňského roku upíná i k letošku značné naděje. Minulé MS U20 vyšlo Finsku znamenitě, když Finové v těžké skupině zvládli prohrát jen s Kanadou a obsadit v ní druhé místo. V play – off pak Finsko přes Slováky a Švédsko došlo až do finále, kde po smolném obratu bral nakonec zlato tým USA.
Příprava: Finální příprava pro Finy začala již v listopadu, kdy zvládli během čtyř zápasů dvakrát vyhrát (výhry nad Slovenskem 6:2 a Švédskem 5:1, prohry se Švýcarskem 3:6 a Českem 2:5). Přímo v USA pak Finsko stihlo ještě dva zápasy, ve kterých nejdříve rozneslo Německo 9:3, aby pak nezvládlo v poměru 1:3 generálku s USA.
Další program: Finsko – Lotyšsko 28.12. 22:30
Finsko – Česko 29. 12 21:30
Kanada – Finsko 1.1 2:30
Hráči ke sledování: Petteri Rimpinen – brankář
Veeti Väisänen – obránce
Aron Kiviharju – obránce
Emil Hemming – útočník
Kasper Pikkarainen – útočník
Heikki Ruohonen – útočník
Dánsko
Minulý rok: Dánové v loňském roce opanovali MS U20 úrovně IA, když zvládli porazit čtyři ze svých pěti soupeřů a přesvědčivě s třinácti body postoupili před druhým Rakouskem na letošní šampionát do USA.
Příprava: Dánové během listopadu a prosince sehráli celkem pět zápasů. Neodkázali vyhrát ani jeden, když postupně podlehli Norsku (2:4), Lotyšsku (0:5), Rakousku (2:7), Švýcarsku (1:6) i v generálce na Štědrý den Kanadě (2:13)
Další program: Dánsko – Česko 28.12. 2:30
Kanada – Dánsko 30.12. 2:30
Lotyšsko – Dánsko 30.12. 22:30
Hráči ke sledování: Markus Jakobsen – obránce
Andrew Bjergstad – útočník
Anton Linde – útočník
Tristan Petersen – útočník
William Bundgaard – útočník
Minulý rok: Dánové v loňském roce opanovali MS U20 úrovně IA, když zvládli porazit čtyři ze svých pěti soupeřů a přesvědčivě s třinácti body postoupili před druhým Rakouskem na letošní šampionát do USA.
Příprava: Dánové během listopadu a prosince sehráli celkem pět zápasů. Neodkázali vyhrát ani jeden, když postupně podlehli Norsku (2:4), Lotyšsku (0:5), Rakousku (2:7), Švýcarsku (1:6) i v generálce na Štědrý den Kanadě (2:13)
Další program: Dánsko – Česko 28.12. 2:30
Kanada – Dánsko 30.12. 2:30
Lotyšsko – Dánsko 30.12. 22:30
Hráči ke sledování: Markus Jakobsen – obránce
Andrew Bjergstad – útočník
Anton Linde – útočník
Tristan Petersen – útočník
William Bundgaard – útočník
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:30.