Toto je tvoj deň, urob to pre deti. Van Aert si na Gire siahol na dno síl a doplnil zbierku

Vlani mal pred monumentom Okolo Flámska výbornú formu, no pád na pretekoch Dwars door Vlaanderen ho vyradil z hry. Následne sa na Tour víťazstva nedočkal a keď bol na Vuelte opäť v top forme, znova prišiel pád.

"S prvým pádom sa ešte dá vyrovnať. Keď však príde druhý, je to fyzicky aj psychicky náročné. Potom si položíte otázku či to všetko ešte stojí za to," uviedla jeho manželka Sarah De Bieová.

Vzkriesenie a vykúpenie

V nedeľu bola s oboma synmi v Siene, kde vrcholila deviata etapa tohtoročného Giro d’Italia. Van Aert patril k najväčším favoritom, keďže išlo o "skrátenú verziu" prestížnej jarnej klasiky Strade Bianche.

Niekoľkokrát si 30-ročný rodák z Herentalsu musel stiahnuť na dno svojich síl, no napokon ukončil takmer ročné čakanie na 50. víťazstvo v kariére.

VIDEO: Zostrih z 9. etapy pretekov Giro d'Italia 2025