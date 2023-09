Jeden tím vládne všetkým. Jumbo nemá súpera. Už nikdy viac, reagoval víťaz Vuelty

Je to nereálne.

MADRID, BRATISLAVA. Rekordy sú na to, aby sa prekonávali a posúvali ďalej. Niektoré úspechy sú v modernom športe možno aj nereálne.

„Bol to náš veľký cieľ už od januára. Som veľmi šťastný a hrdý, že sme to dokázali. Išli sme krok za krokom. Najskôr Giro, potom Tour. Je to historická chvíľa. Niečo, čo sa ešte nikdy nepodarilo. Neuveriteľné,“ rozplýval sa manažér tímu Richard Plugge pre Eurosport.

Náskok získal vďaka úniku

Je až neuveriteľné, ako Jumbo berie veľké preteky útokom. Jeden tím vládne všetkým.

Pred Vueltou bolo cítiť s akým dôrazom berie holandský tím tieto preteky. Poslal na ne tých najlepších pretekárov, ktorých má.

S jasným cieľom: Musíme vyhrať.