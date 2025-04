Van Aert bol v závere sebecký a taktika hlúpa. Je to obrovská hanba, žasol komentátor

Wout van Aert predviedol so svojimi tímovými kolegami výborný výkon na pretekoch Dwars door Vlaanderen, ale po prejazde cieľom boli za hlupákov. Zbabrali totiž situáciu, z ktorej rozhodne nemali prehrať.

"To snáď nie je možné... Ak belgické média mali po dnešku vynášať Vismu do nebies, tak toto je obrovská hanba. Ako sa to mohlo stať?

Pre van Aerta by bolo snáď lepšie, keby skončil tridsiaty, ako takto. Myslím si, že v poslednom kilometri by si ani Powless na seba nestavil," žasol komentátor českej verzie Eurosportu Štěpán Straka.

Pripomenul zlyhanie Quick-Stepu

Powless v bezprostrednom rozhovore priznal, že nečakal, že by mohol proti takejto presile uspieť. V konkurencii van Aerta, Mattea Jorgensona a Tiesja Benoota by bol šťastný, aj keby skončil druhý.

VIDEO: Zábery z flámskej klasiky Dwars door Vlaanderen 2025