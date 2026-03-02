Viktória Chladoňová a jej program a výsledky v sezóne 2026

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová absolvuje vo farbách holandského tímu Visma-Lease a Bike svoju druhú sezónu v profesionálnom pelotóne.
Už v tej prvej si vyskúšala atmosféru veľkých klasík či podujatí Grand Tour. Na Vuelte skončila na 36. mieste a na Gire poskočila ešte o 20 priečok vyššie.
Vydarenú sezónu korunovala dvoma striebornými medailami na MS do 23 rokov v Kigali, pričom najmä v hromadných pretekoch bola blízko víťazstva.
"Sezóna bola veľmi dobrá a verím, že to takto bude pokračovať. V tíme ma vnímali ako nováčika, ale ukázala som, že na to mám. S dievčatami z Vismy sa navzájom posúvame dopredu, čo je super," uviedla Chladoňová.
Po vydarenej premiére medzi elitou sa neočakáva unáhlený skok k okamžitým líderským úlohám, ale postupné napredovanie na najvyššej úrovni.
"Viki nie je iba talent, ktorý si niekto uchmatol a zacvengal mu pár peniazmi pred očami. Vo Visme s ňou pracujú z dlhodobého hľadiska a netaja sa tým, že s ňou majú veľké plány," doplnil reprezentačný tréner Jakub Vančo.
Cestnú sezónu začala 19-ročná cyklistka na pretekoch Okolo Valencie, kde si hneď v úvodnej etape pripísala pódium a celkovo obsadila piatu priečku.
Aj v tejto sezóne sa očakáva, že dostane šancu na Grand Tour. V hre je aj premiérová účasť na Tour de France, kde by mohla pomáhať k obhajobe žltého dresu svojmu vzoru Pauline Ferrand-Prevotovej.
Pozrite si program a výsledky Viktórie Chladoňovej v sezóne 2026.
Viktória Chladoňová - program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2026
Okolo Valencie (2.Pro)
Omloop van het Hageland (1.1)
Dátum
Deň
Umiestnenie
Detail
1. marec
nedeľa
49. miesto
-
Giro dell'Appennino (1.1)
Dátum
Deň
Umiestnenie
Detail
22. marec
nedeľa