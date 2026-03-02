    Viktória Chladoňová a jej program a výsledky v sezóne 2026

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    2. mar 2026 o 08:00
    Aké preteky pôjde Viktória Chladoňová v sezóne 2026?

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová absolvuje vo farbách holandského tímu Visma-Lease a Bike svoju druhú sezónu v profesionálnom pelotóne.

    Už v tej prvej si vyskúšala atmosféru veľkých klasík či podujatí Grand Tour. Na Vuelte skončila na 36. mieste a na Gire poskočila ešte o 20 priečok vyššie. 

    Vydarenú sezónu korunovala dvoma striebornými medailami na MS do 23 rokov v Kigali, pričom najmä v hromadných pretekoch bola blízko víťazstva. 

    "Sezóna bola veľmi dobrá a verím, že to takto bude pokračovať. V tíme ma vnímali ako nováčika, ale ukázala som, že na to mám. S dievčatami z Vismy sa navzájom posúvame dopredu, čo je super," uviedla Chladoňová. 

    Po vydarenej premiére medzi elitou sa neočakáva unáhlený skok k okamžitým líderským úlohám, ale postupné napredovanie na najvyššej úrovni.

    "Viki nie je iba talent, ktorý si niekto uchmatol a zacvengal mu pár peniazmi pred očami. Vo Visme s ňou pracujú z dlhodobého hľadiska a netaja sa tým, že s ňou majú veľké plány," doplnil reprezentačný tréner Jakub Vančo. 

    Cestnú sezónu začala 19-ročná cyklistka na pretekoch Okolo Valencie, kde si hneď v úvodnej etape pripísala pódium a celkovo obsadila piatu priečku.

    Aj v tejto sezóne sa očakáva, že dostane šancu na Grand Tour. V hre je aj premiérová účasť na Tour de France, kde by mohla pomáhať k obhajobe žltého dresu svojmu vzoru Pauline Ferrand-Prevotovej. 

    Pozrite si program a výsledky Viktórie Chladoňovej v sezóne 2026. 

    Viktória Chladoňová - program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2026

    Okolo Valencie (2.Pro)

    Etapa

    Dátum

    Deň

    Umiestnenie

    Detail

    1.

    12. február

    štvrtok

    3. miesto

    TU >>>

    2.

    13. február

    piatok

    48. miesto

    -

    3.

    14. február

    sobota

    zrušené

    -

    4.

    15. február

    nedeľa

    29. miesto

    TU >>>

    Omloop van het Hageland (1.1)

    Dátum

    Deň

    Umiestnenie 

    Detail

    1. marec

    nedeľa

    49. miesto

    -

    Giro dell'Appennino (1.1)

    Dátum

    Deň

    Umiestnenie 

    Detail

    22. marec

    nedeľa



    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová a jej program a výsledky v sezóne 2026
    dnes 08:00
