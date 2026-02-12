Skvelý štart Chladoňovej do novej sezóny. Stíhala svetovú hviezdu a teší sa z pódia

Okolo Valencie 2026
1. etapa (Gandia - Gandia, 121 km):
1.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
2:54:59 h
2.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 42 s
3.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 42 s
4.
Thalita de Jongová
Holandsko
Human Powered Health
+ 42 s
5.
Mie Bjørndal Ottestadová
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 42 s
6.
Cédrine Kerbaolová
Francúzsko
EF Education-Oatly
+ 42 s
Po vydarenej cyklokrosovej sezóne presedlala Viktória Chladoňová na cestný bicykel a hneď v prvom tohtoročnom štarte predviedla skvelý výkon.
V úvodnej etape pretekov Okolo Valencie skončila na treťom mieste, keď ju v náročnom profile zdolali len Maeva Squibanová a víťazná Demi Volleringová.
Rozhodujúce chvíle sa udiali v posledných 25 km. V stúpaní Alto de Barx (6 km, sklon 4,7 %) zaútočila úradujúca európska šampiónka a potvrdila, že spomedzi vrchárok je aktuálne najlepšou cyklistkou sveta.
Následne zvládla zjazd, rovinatú časť a zaznamenala už 56. víťazstvo vo svojej kariére. Aj pre 29-ročnú Holanďanku to bol prvý štart v novom ročníku.
Napokon zvíťazila o 42 sekúnd, pričom nebyť Chladoňovej, jej náskok mohol byť ešte výraznejší. Práve mladá Slovenka sa totiž výrazne podieľala na ťahaní 9-člennej skupiny, ktorá zaostáva za Volleringovou.
Zdalo sa, že tím Visma-Lease a Bike sa bude v závere spoliehať na šprint Rosity Reijnhoutovej, ale nakoniec ukázala svoju rýchlosť Chladoňová.
Tesne zdolala Thalitu de Jongovú, obsadila tretiu pozíciu v etape a zároveň si na pódiu obliekla biely dres pre najlepšiu mladú pretekárku.
Podujatie Okolo Valencie má na programe celkovo štyri etapy, no Chladoňová si aj vďaka bonifikácii štyroch sekúnd vypracovala dobrú pozíciu na to, aby mohla bojovať o pódium v celkovej klasifikácii.