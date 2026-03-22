Chladoňová pomohla tímovej kolegyni k zisku pódia. V závere urobila kurióznu chybu

Giro dell'Appennino 2026
Talianska klasika (Novi Ligure - Genua, 111 km):
1.
Silvia Persicová
Taliansko
UAE Team ADQ
2:44:06 h
2.
Lucinda Brandová
Holandsko
Lidl - Trek
+ 0 s
3.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
4.
Célia Geryová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 0 s
5.
Niamh Fisherová-Blacková
Nový Zéland
Lidl - Trek
+ 0 s
6.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 16 s
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila šieste miesto na druhom ročníku talianskej klasiky Giro dell'Appennino Donne.
Jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike predviedla veľmi dobrý výkon, hoci v závere urobila aj kurióznu chybu, ktorá ju pripravila o možno lepší výsledok.
Z víťazstva sa tešila domáca pretekárka Silvia Persicová z tímu UAE ADQ. V záverečnom špurte zdolala elitnú cyklokrosárku Lucindu Brandovú a tiež Chladoňovej tímovú kolegyňu Sarah Van Damovú.
Profil talianskej klasiky nahrával selektívnemu priebehu, no zároveň nebol šitý na mieru cyklistkám typu slovenskej šampiónky. Posledné stúpanie Livellato (5,3 km a sklon 3,6 %) vrcholilo až 20 km pred cieľom.
VIDEO: Záznam z pretekov Giro dell'Appennino 2026
V spomenutom kopci zaútočila Francúzka Célia Geryová. Jej útok zachytila Persicová a následne sa k tejto dvojici dotiahla aj Brandová.
Slovenská cyklistka však po zjazde nebola ďaleko a na rovine spolu so svojou kanadskou tímovou kolegyňou dotiahli manko na vedúcu skupinu. Vďaka tomu sa dostala na čelo pretekov aj Niamh Fisherová-Blacková.
Chladoňová by v šprinte nebola favoritkou, a tak ťahala tempo a snažila sa pomôcť Van Damovej k víťazstvu či zisku pódia. To sa napokon podarilo, hoci rodáčka zo Soblahova urobila v závere chybu.
Približne 400 metrov pred cieľom zle odbočila na kruhovom objazde a musela sa vracať. Keďže rozdiel medzi skupinami bol veľký, ďalšie súperky ju nepredbehli, a tak skončila na šiestom mieste.