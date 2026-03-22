Chladoňová pomohla tímovej kolegyni k zisku pódia. V závere urobila kurióznu chybu

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová a jej kolegyne z tímu Visma-Lease a Bike. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|22. mar 2026 o 15:43
    Slovenská cyklistka obsadila v Taliansku šiestu priečku.

    Giro dell'Appennino 2026

    Talianska klasika (Novi Ligure - Genua, 111 km):

    1.

    Silvia Persicová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    2:44:06 h

    2.

    Lucinda Brandová

    Holandsko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    3.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    4.

    Célia Geryová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 0 s

    5.

    Niamh Fisherová-Blacková

    Nový Zéland

    Lidl - Trek

    + 0 s

    6.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 16 s

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila šieste miesto na druhom ročníku talianskej klasiky Giro dell'Appennino Donne.

    Jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike predviedla veľmi dobrý výkon, hoci v závere urobila aj kurióznu chybu, ktorá ju pripravila o možno lepší výsledok.

    Z víťazstva sa tešila domáca pretekárka Silvia Persicová z tímu UAE ADQ. V záverečnom špurte zdolala elitnú cyklokrosárku Lucindu Brandovú a tiež Chladoňovej tímovú kolegyňu Sarah Van Damovú.

    Profil talianskej klasiky nahrával selektívnemu priebehu, no zároveň nebol šitý na mieru cyklistkám typu slovenskej šampiónky. Posledné stúpanie Livellato (5,3 km a sklon 3,6 %) vrcholilo až 20 km pred cieľom.

    VIDEO: Záznam z pretekov Giro dell'Appennino 2026

    V spomenutom kopci zaútočila Francúzka Célia Geryová. Jej útok zachytila Persicová a následne sa k tejto dvojici dotiahla aj Brandová.

    Slovenská cyklistka však po zjazde nebola ďaleko a na rovine spolu so svojou kanadskou tímovou kolegyňou dotiahli manko na vedúcu skupinu. Vďaka tomu sa dostala na čelo pretekov aj Niamh Fisherová-Blacková.

    Chladoňová by v šprinte nebola favoritkou, a tak ťahala tempo a snažila sa pomôcť Van Damovej k víťazstvu či zisku pódia. To sa napokon podarilo, hoci rodáčka zo Soblahova urobila v závere chybu.

    Približne 400 metrov pred cieľom zle odbočila na kruhovom objazde a musela sa vracať. Keďže rozdiel medzi skupinami bol veľký, ďalšie súperky ju nepredbehli, a tak skončila na šiestom mieste.

