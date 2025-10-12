Chladoňová dostala na ME cennú lekciu. Chce byť ako jej vzor a vyhrať Tour de France

Hoci smolné štvrté miesto zo svojich posledných pretekov sezóny v cieli oplakala, na smútok či sklamanie nie je ani ten najmenší dôvod. Práve naopak.
Iba 18-ročná VIKTÓRIA CHLADOŇOVÁ vstúpila do veľkej cyklistiky fantasticky a dosiahla výsledky, ktoré sú prísľubom do jej budúcej kariéry.
V debutovej profesionálnej sezóne získala spomedzi pretekárok do 20 rokov druhý najvyšší počet UCI bodov, vyskúšala si pozíciu líderky na Giro d'Italia a úspešný rok korunovala dvoma striebrami z MS U23.
"Medaily som si ešte nestihla užiť, keďže ma čakali ME a po nich som hneď išla do školy doháňať zameškané. Teraz si však užívam voľno a mám viac času venovať sa rodine a tiež škole," povedala v úvode rozhovoru mladá Slovenka.
Ako hodnotíte svoju prvú profesionálnu sezónu?
Sezóna bola, podobne ako tá predošlá, veľmi dobrá a verím, že to takto bude pokračovať. V tíme ma vnímali ako nováčika, ale ukázala som, že na to mám.
S dievčatami z Vismy sa navzájom posúvame dopredu, čo je super. Hovoríme si, čo ktorá urobila dobre alebo zle a podporujeme sa v pretekoch.
Musel to byť pre vás veľký skok - zo slovenských pomerov zrazu jazdiť za jeden z najlepších tímov na svete.
Je to niečo úplne iné. Zázemie sa nedá porovnať s tým, čo som mala predtým. Máme špičkové bicykle, tréningy a celkovo je úžasné, ako tím funguje. Je tu množstvo odborníkov, vrátane výživových poradcov.
V Holandsku sme mali napríklad špeciálne testovanie časovkárskeho posedu a aerodynamiky. Aj takéto veci ma posúvajú dopredu. Máme všetko na najvyššej úrovni a už to len treba pretaviť do výsledkov.
Aké ste mali pocity po prvých ženských pretekoch?
Začala som menším podujatím v Španielsku a hoci štartová listina nebola úplne nabitá, pomyslela som si: "Wow, toto je úplne iné ako medzi juniorkami."
Každými pretekmi som sa snažila zlepšiť najmä pozičnú jazdu, pretože pelotón je viac nervózny, na čo si stále zvykám. Vedela som, že budú aj preteky, v ktorých budem rada, keď vydržím v balíku so ženami.
Môj progres bol najlepšie vidieť na majstrovstvách sveta a Európy, kde som súperila s dievčatami z mojej vekovej kategórie a patrila k najlepším.
Vlani ste mali viacero ponúk, z ktorých ste si zvolili Vismu. Aj výsledky z ME naznačujú, že pre mladú pretekárku je to azda najlepšia voľba.
Myslím si, že áno. Na ME sme boli v pretekoch do 23 rokov až štyri v najlepšej desiatke, čo je dobrý príklad toho, ako s nami tréneri pracujú a ako nás vedia pripraviť na jeden z vrcholov sezóny.
Veľmi sa mi páči aj filozofia ľudí v tíme. Netlačia hneď v prvom roku na výsledky, ale pozerajú sa na to, kde by som mohla byť o dva-tri roky.
Pauline Ferrand-Prevotová vás neraz chválila a vidí vo vás veľký potenciál. Ako sa to počúva od aktuálnej víťazky Tour de France?
Je to pre mňa veľká motivácia a dodáva mi to energiu. Určite by som chcela byť ako ona a raz vyhrať Tour de France. Dá sa povedať, že je to môj vzor. To, čo dokázala sa len tak nevidí, no je tiež veľmi milá.
Je možné, že sa Tour zúčastnite už v budúcej sezóne?
To ešte neviem, ale dúfam, že to bude v nasledujúcom roku alebo v tom ďalšom. Sú to najväčšie preteky vo svete cyklistky a tiež veľký zážitok. Po rokoch, keď ju jazdili len muži, sa to začína rozvíjať aj u žien.
Na ženskom Gire ste skončili na skvelom 16. mieste. Je cennejší takýto úspech alebo prevažuje zisk medailí v kategórii U23?
Určite medaily. Mať cenné kovy z majstrovstiev sveta len tak nenahradia nejaké iné výsledky. Som víťazný typ, takže umiestnenia zo šampionátov do 23 rokov mi pridali na sebavedomí a chuti ďalej pracovať.
V budúcnosti chcú v tíme zo mňa spraviť líderku na celkové poradia. Tento rok som si to na Gire vyskúšala, dala som do toho každý deň maximum a zistila, že je to oveľa ťažšie, ako iba pomáhať iným dievčatám.
VIDEO: Striebro Viktórie Chladoňovej v pretekoch U23 na MS 2025
Na ME vám tesne ušla medaila, keď ste skončila štvrtá. Na vašej tvári boli aj slzy. Mrzel vás špurt alebo sa dalo urobiť niečo inak?
Po pretekoch som bola veľmi sklamaná. Ani nie zo šprintu, ale z toho, že dievčatá so mnou nechceli spolupracovať, keď zaútočila Paula Blasiová.
Po MS zistili, že mám dobrú formu a strážili si ma. Možno som bola najsilnejšia, no medailu nemám, čo ma mrzí. Trochu som to podcenila a aj preto si na to do budúcna dám určite väčší pozor.
Aj Peter Sagan mal často podobné problémy, keď s ním súperi nechceli spolupracovať. Ako vnímate to, keď vás verejnosť k nemu prirovnáva?
Peter je legenda a inšpiroval ma k tomu, aby som začala s cyklistikou. Ja som však niekto iný. Aj z toho pohľadu, že som vrchárka a nie šprintérka. Teší ma však, že pokračujem v jeho šľapajach a reprezentujem Slovensko.
V čom vidíte svoje rezervy, respektíve na čom budete pracovať?
Určite musím popracovať na pozičnej jazde. Je to asi môj najväčší nedostatok a stojí ma to veľa síl aj stresu, keď vzadu to nie je vždy bezpečné.
Určite by som chcela ešte viac zlepšiť moje vrchárske schopnosti a keď na to príde čas, zapracujem aj na šprinte, aby som bola najrýchlejšia vrchárka.
Aké sú vaše ciele pre nasledujúcu sezónu?
Sústredím sa na celkové poradia a dobrou motiváciou je zisk bielych dresov. Tie ostatné sú zatiaľ pre mňa ťažko dostupné. Aj tento rok som bola tretia na Gire v hodnotení mladých jazdkýň. Biele dresy sú pre mňa malé víťazstvá.
Aký je váš najbližší program?
Teraz mám voľno bez nejakej fyzickej aktivity, aby som načerpala sily. Chcem sa zúčastniť zopár cyklokrosových podujatí, ale ešte neviem ktorých.
Najskôr sa musím stretnúť s trénermi, zhodnotiť sezónu a pripraviť plán na ďalšiu. Cyklokros vrcholí až vo februári, takže času je dosť.
Váš bývalý tréner Branislav Kacina vravel, že vás vždy bavil viac cyklokros ako cestná cyklistika. Začína sa to meniť?
Asi áno. Zistila som, že to má iné čaro. Teraz som síce unavená po sezóne, ale verím, že keď si oddýchnem, tak budem mať motiváciu aj v cyklokrose.
Budúci rok bude náročný aj preto, že vás čakajú maturity. Ako sa vám darí skĺbiť školské povinnosti s vrcholovým športom?
Samozrejme, je to náročné. V zime ma okrem cyklokrosu čakajú aj sústredenia pred ďalšou cestnou sezónou, no tiež sa bude treba učiť. Pokúsim sa všetko urobiť poriadne. Maturovať budem z psychológie a biológie.