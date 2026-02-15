Chladoňová prišla o pódium, ale udržala si cenný dres. Šprint mal prekvapivú víťazku

Okolo Valencie 2026
4. etapa (Sagunt - Valencia, 117 km):
1.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
2:54:40 h
2.
Liane Lippertová
Nemecko
Movistar
+ 0 s
3.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 0 s
4.
Mie Bjørndal Ottestadová
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 0 s
5.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 0 s
6.
Elisa Balsamová
Taliansko
Lidl - Trek
+ 15 s
29.
Viktória Chladoňová
Slovensko
+ 15 s
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila piate miesto v celkovom poradí pretekov Okolo Valencie, ktorými otvorila novú cestnú sezónu.
Dôležitý krok k tomu umiestneniu urobila hneď v úvodnej selektívnej etape, v ktorej skončila tretia a vybojovala si aj štyri bonifikačné sekundy.
Preteky mali mať pôvodne štyri etapy, no tá sobotňajšia bola kvôli predpovedi počasia o silnom nárazovom vetre zrušená. Pred záverečnou 117 km dlhou skúškou bola Chladoňová tretia a túto pozíciu si chcela udržať.
"Máme veľké plány a sme pripravené. Dúfam, že sa nám podarí udržať tretie miesto, tiež biely a vrchársky dres a budeme aj šprintovať s Imogen Wolffovou," povedala 19-ročná Slovenka v televíznom rozhovore.
Napokon však tímu Visma čiastočne narušila plány európska šampiónka Demi Volleringová, ktorá razantným útokom potvrdila celkový triumf.
V stúpaní sa jej udržala Nemka Antonia Niedermaierová a následne sa k tejto dvojici pridali ešte tri cyklistky. Vytvorili tak päticu, ktorá spolupracovala a udržala za sebou 39-člennú skupinu aj s Chladoňovou.
Z vedúcich cyklistiek bola v šprinte favoritkou Nemka Liane Lipperová, no Volleringová prekvapila svojou rýchlosťou a bola najsilnejšia.
Chladoňová prišla do cieľa so 15-sekundovým mankom na 29. mieste, no spomenutá strata spôsobila, že sa v celkovom poradí dostali pred ňu Niedermaierová a tiež Nórka Mie Bjørndal Ottestadová.
Rodáčka zo Soblahova si však udržala biely dres a jej kolegyňa Lieke Nooijenová napokon získala vo vrchárskej súťaži o bod viac ako Volleringová.
Konečné celkové poradie
1.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
8:53:24 h
2.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 1:02 min
3.
Mie Bjørndal Ottestadová
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 1:12 min
4.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 1:12 min
5.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Slovensko
+ 1:23 min
6.
Magdeleine Vallieresová
Kanada
EF Education-Oatly
+ 1:27 min