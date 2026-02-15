    Chladoňová prišla o pódium, ale udržala si cenný dres. Šprint mal prekvapivú víťazku

    Viktória Chladoňová a jej tímová kolegyňa Lieke Nooijenová po pretekoch Okolo Valencie 2026.
    Viktória Chladoňová a jej tímová kolegyňa Lieke Nooijenová po pretekoch Okolo Valencie 2026. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|15. feb 2026 o 15:20
    Viktória Chladoňová bola najlepšou mladou pretekárkou.

    Okolo Valencie 2026

    4. etapa (Sagunt - Valencia, 117 km):

    1.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    2:54:40 h

    2.

    Liane Lippertová

    Nemecko

    Movistar

    + 0 s

    3.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 0 s

    4.

    Mie Bjørndal Ottestadová

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    5.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 0 s

    6.

    Elisa Balsamová

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 15 s

    29.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    + 15 s

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila piate miesto v celkovom poradí pretekov Okolo Valencie, ktorými otvorila novú cestnú sezónu.

    Dôležitý krok k tomu umiestneniu urobila hneď v úvodnej selektívnej etape, v ktorej skončila tretia a vybojovala si aj štyri bonifikačné sekundy.

    Preteky mali mať pôvodne štyri etapy, no tá sobotňajšia bola kvôli predpovedi počasia o silnom nárazovom vetre zrušená. Pred záverečnou 117 km dlhou skúškou bola Chladoňová tretia a túto pozíciu si chcela udržať.

    "Máme veľké plány a sme pripravené. Dúfam, že sa nám podarí udržať tretie miesto, tiež biely a vrchársky dres a budeme aj šprintovať s Imogen Wolffovou," povedala 19-ročná Slovenka v televíznom rozhovore.

    Napokon však tímu Visma čiastočne narušila plány európska šampiónka Demi Volleringová, ktorá razantným útokom potvrdila celkový triumf. 

    V stúpaní sa jej udržala Nemka Antonia Niedermaierová a následne sa k tejto dvojici pridali ešte tri cyklistky. Vytvorili tak päticu, ktorá spolupracovala a udržala za sebou 39-člennú skupinu aj s Chladoňovou.  

    Z vedúcich cyklistiek bola v šprinte favoritkou Nemka Liane Lipperová, no Volleringová prekvapila svojou rýchlosťou a bola najsilnejšia.

    Chladoňová prišla do cieľa so 15-sekundovým mankom na 29. mieste, no spomenutá strata spôsobila, že sa v celkovom poradí dostali pred ňu Niedermaierová a tiež Nórka Mie Bjørndal Ottestadová.

    Rodáčka zo Soblahova si však udržala biely dres a jej kolegyňa Lieke Nooijenová napokon získala vo vrchárskej súťaži o bod viac ako Volleringová.

    Konečné celkové poradie

    1.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    8:53:24 h

    2.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 1:02 min

    3.

    Mie Bjørndal Ottestadová

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 1:12 min

    4.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 1:12 min

    5.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    + 1:23 min

    6.

    Magdeleine Vallieresová

    Kanada

    EF Education-Oatly

    + 1:27 min

    Cyklistika

