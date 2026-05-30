ONLINE: 20. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (horská - 200 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 mali dnes na programe dvadsiatu etapu, ktorá štartuje v horskej obci Gemona del Friuli a po 200 kilometroch bude finišovať v lyžiarskom stredisku Piancavallo.
Predposledná etapa je poslednou šancou pre vrchárov, ako ešte zamiešať celkovým poradím či priamo súbojom o prestížny ružový dres.
Kľúčové momenty sa udejú v posledných 70 km, keď budú cyklisti dvakrát stúpať do lyžiarskeho strediska Piancavallo. Posledné stúpanie tohtoročného Gira je dlhé 14,5 km s priemerným sklonom 7,8 percenta.
30.05.2026 o 11:00
20. etapa: Gemona del Friuli – Piancavallo
První polovina etapy by ještě mohla dát prostor úniku. Peloton se bude dlouho pohybovat po zvlněném terénu, do profilu se výrazněji zapíše hlavně Clauzetto, stoupání dlouhé 6,8 kilometru s průměrem 5,6 %. Skutečný boj ale začne až později. Piancavallo se v etapě pojede dvakrát a právě to z ní dělá mimořádně těžkou zkoušku na úplný závěr Gira. Nastoupá se 3751 výškových metrů, takže únava po třech týdnech závodění může hrát skoro stejně velkou roli jako samotná síla nohou.
Nejtěžší bude závěr. Posledních 15 kilometrů vede celé do kopce, přičemž prvních deset kilometrů je podle oficiálního popisu velmi prudkých: sklon se drží kolem devíti procent a místy vystoupá až na čtrnáct. Až potom silnice na chvíli povolí, lehce klesne a znovu se zvedne směrem k cíli.
Etapa má i silný symbolický rozměr. Název Gemona del Friuli 1976–2026 odkazuje na padesáté výročí ničivého zemětřesení ve Friuli, které v roce 1976 zasáhlo právě tuto oblast. Cyclingnews připomíná, že etapa je pojatá i jako připomínka této tragédie, zároveň ale sportovně půjde o poslední velkou možnost změnit pořadí před dojezdem v Římě.
Pořadí mladých jezdců po 19. etapě (bílý trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 75:20:42
2. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +1:03
3. Mathys Rondel (FRA) Tudor +4:15
4. Johannes Kulset (NOR) Uno-X Mobility +19:52
5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-BORA-hansgrohe +31:15
...
44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:55:24
Pořadí bodovací soutěže po 19. etapě (fialový trikot)
1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 195 bodů
2. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 103
3. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 82
4. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 79
5. Jasper Stuyven (BEL) Soudal Quick-Step 75
---
92. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 2
Pořadí vrchařské soutěže po 19. etapě (modrý trikot)
1. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 273 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 216
3. Einer Rubio (COL) Movistar 164
4. Jardi van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 108
5. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 100
---
45. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 3
Pořadí Gira po 19. etapě (růžový trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 75:13:16
2. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +4:03
3. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +5:04
4. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +5:33
5. Derek Gee (CAN) Lidl – Trek +6:31
6. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +7:26
7. Michael Storer (AUS) Tudor +7:50
8. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +8:29
9. Damiano Caruso (ITA) Bahrain – Victorious +9:01
10. Egan Bernal (COL) Netcompany INEOS +11:19
...
16. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +18:35
134. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +4:56:41
138. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:02:50
143. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:07:15
Předposlední etapa Gira d’Italia nabídne jednu z posledních velkých příležitostí pro vrchaře i jezdce na celkové pořadí. V sobotu se pojede 200 kilometrů z Gemony del Friuli na Piancavallo a profil jasně ukazuje, že může jít o pěknou divočinu. Cíl je na vrcholu stoupání na Piancavallu, tedy na stoupání, které má v historii Gira své místo už od konce devadesátých let.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:00.