Vuelta má nečakaného hrdinu. Rakovinu zdolal aj vďaka pozitívnemu testu na doping

BRATISLAVA. Keď nórsky cyklista Torstein Traeen dostal otázku, aké to pre neho bude stráviť voľný deň v pozícii lídra Vuelty, vtipne odvetil, že sa teší na burger.
Záverečnú Grand Tour sezóny si naplno užíva, hoci z inej perspektívy, ako sám očakával. Po prvom súťažnom bloku je nepochybne najväčším prekvapením.
Pôvodne mal plniť rolu domestika pre tímových kolegov Antonia Tiberiho či Santiaga Buitraga, no už tri etapy sa drží na čele výsledkovej listiny.
Podarilo sa mu to len ako tretiemu Nórovi v histórii. Na Thora Hushovda nadviazal pred štyrmi rokmi prekvapivo Odd Christian Eiking, ktorý nosil červený dres až sedem dní a napokon dosiahol skvelé 11. miesto.
"Toto bude pre neho veľa znamenať. V roku 2022 si nebol istý tým, či bude žiť a dnes je lídrom Grand Tour," hovoril expert TNT Sports Adam Blythe.
Neveril, že si udrží červený dres
Traeen sa prebojoval na špicu celkového poradia po tom, čo si v šiestej etape naskočil do úniku, skončil druhý a využil pasivitu tímu Visma-Lease a Bike.
Tím okolo najväčšieho favorita Jonasa Vingegaarda sa nateraz vzdal ťarchy nosiť dres lídra, keďže Traeen nie je jeho vyzývateľom v celkovom poradí. To však nič nemení na tom, že 30-ročný Nór nosí červený dres právom.
VIDEO: Zostrih zo 6. etapy pretekov Vuelta a España 2025
Prvé miesto si udržal aj po náročnej nedeľňajšej etape, ktorá finišovala v dlhom stúpaní s priemerom necelých päť percent. Vingegaard zaútočil už 11 km pred cieľom a svoju sólovú jazdu dotiahol do víťazného konca.
"Nečakal som, že Jonas zaútočí tak ďaleko pred cieľom. Pri svojom nástupe bol naozaj veľmi rýchly a potom to už pre mňa bolo len o prežití do cieľa.
Nemyslel som si, že udržím červený dres. Som šťastný, že som dostal pomoc a napokon to vyšlo," povedal médiám jazdec tímu Bahrain - Victorious.
Visma aj tentokrát jazdila tak, aby nemusela v tejto fáze pretekov nosiť dres lídra. V tíme sú spokojní, že Vingegaard získal sekundy na Joaa Almeidu či Toma Pidcocka a strata 37 sekúnd na Traeena ich netrápi.
Sepp Kuss a Matteo Jorgenson dokonca ťahali skupinu, aby manko nebolo priveľké. "Ešte nechceli, aby mal Jonas červený dres," potvrdil Traeen.
Je otázne, koľko dní ešte bude v červenom, no už doterajšími výsledkami nadsluhuje. Sú pre neho zadosťučinením po tom, čím si v kariére prešiel.
Nie doping, ale rakovina
Športovú kariéru Torsteina Traeena výrazne ovplyvnil rok 2022. V čase, keď nemal na konte profesionálne víťazstvo a jazdil za tím Uno-X Pro, mu v piatok trinásteho zavolal tímový lekár Knut Rønning.
Spýtal sa ho, či si už prečítal e-mail. Cyklista síce odpovedal kladne, no iba ho rýchlo preletel a nepochopil jeho významu. "Na pretekoch Okolo Katalánska si mal pozitívny test na hCG," objasnil mu lekár.
Choriový gonadotropín je hormón, ktorý je v krvi alebo moči ženy indikátorom tehotenstva. V prípade mužov je na zozname zakázaných dopingových látok, no dôležitejšie je, že zvýšená hodnota môže signalizovať prítomnosť nádoru.
Traeen bol v šoku a vraj si druhú časť rozhovoru nepamätá. Najbližším lietadlom odletel domov do Stavangeru, kde absolvoval vyšetrenia.
Tie napokon potvrdili rakovinu semenníkov, a tak bol potrebný chirurgický zákrok. "Keď mi vybrali ľavý semenník, našli v ňom 15-milimetrový rakovinový nádor," prezradil v rozhovore pre časopis Cycling Weekly.
Po operácii na Instagrame zverejnil fotografiu z nemocničného lôžka, pričom k nej napísal: "Mám 99 problémov, ale rakovina už nie je jedným z nich".
Na otázku, či mu dopingová kontrola zachránila život nevedel jednoznačne odpoveď. Je si však istý tým, že objavenie nádoru a jeho skoré odstránenie ho uchránilo pred chemoterapiou a komplikovanou operáciu.
Už o necelé dva mesiace sa Traeen opäť predstavil v súťažných pretekoch a v októbri dokonca obsadil 7. miesto na podujatí Okolo Chorvátska.
Iba ležal a pozeral do stropu
Pred sezónou 2024 prestúpil do tímu Bahrain - Victorious a na pretekoch Okolo Švajčiarska sa sčista-jasna dočkal prvého víťazstva medzi profesionálmi.
Bol súčasťou denného úniku a 10 km pred cieľom sa vydal na sólovú jazdu do kopca. Favoriti ako Adam Yates, Joao Almeida či Mattias Skjelmose ho už nedokázali chytiť, a tak sa v zasneženej krajine tešil z triumfu.
Venoval ho kamarátovi Ginovi Mäderovi, ktorý o rok skôr zahynul na tomto podujatí, keď v zjazde nezvládol jednu zo zákrut a spadol do rokliny.
Švajčiar pri záchrane života nemal toľko šťastia, pričom aj tento moment spolu s vlastnými zdravotnými problémami ovplyvnili život Torsteina Traeena.
VIDEO: Zostrih zo 4. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2024
Navyše, začiatkom tohto roka utrpel otras mozgu a podľa svojich slov päť týždňov ležal na gauči, pozeral do stropu a nevedel, či sa dokáže vrátiť späť.
Aj preto sa na niektoré veci dnes pozerá inak.
"Keď mám zlý deň, uvedomím si, že to nie je až také zlé. Určite ma to zmenilo. Som vďačný, že môžem robiť to, čo milujem. Zistil som, že cyklistika, rovnako ako život, vám môže byť ľahko odobratá," uviedol Nór.
Vuelta po dni voľna pokračuje v utorok ďalšou etapou s cieľom na vrchole stúpania. Červený dres bude opäť v ohrození, no každý deň navyše strávený v drese lídra bude pre Traeena príjemným bonusom.
Priebežné celkové poradie po 9. etape
1.
Torstein Träen
Nórsko
Bahrain - Victorious
33:35:46 h
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 37 s
3.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates - XRG
+ 1:15 min
4.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 1:35 min
5.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 2:14 min
6.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl - Trek
+ 2:42 min