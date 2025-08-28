Aktivisti narušili aj priebeh Vuelty. Jazdci boli šokovaní a majú obavy o svoju bezpečnosť

BRATISLAVA. Tímová časovka sa v súčasnej cestnej cyklistike už neteší takej popularite ako kedysi a v itinerári pretekov sa objavuje iba výnimočne.
Zvyklo sa vravieť, že v nej víťazia len bohaté tímy. Tie totiž majú nielen najlepších jazdcov, ale aj najlepší materiál či možnosti testovania tejto špecifickej disciplíny, napríklad vo veternom tuneli.
Spomedzi podujatí Grand Tour sa najčastejšie objavuje na Vuelte, no zároveň akoby na španielskych cestách priťahovala rôzne problémy.
V roku 2019 spôsobila chaos vytekajúca voda z bazéna, na čo v zákrute doplatil pádom celý tím Visma. Predvlani zase niektoré tímy finišovali po tme, za čo organizátorov ostro kritizoval najmä Remco Evenepoel.
Bez problémov sa neuskutočnila ani 5. etapa 80. ročníka. Cyklistov neohrozovala voda ani slabá viditeľnosť, ale skupina protestujúcich ľudí.
Jazdcami to otriaslo
Ich terčom bola osmička pretekárov tímu Israel - Premier Tech v čase, keď sa na trati rútili proti nim rýchlosťou viac ako 50 km/h.
Išlo o propalestínskych aktivistov, ktorých k tejto demonštrácii viedol vojenský konflikt s Izraelom v Pásme Gazy. Na trať sa dostali s transparentom a palestínskou vlajkou, čím znemožňovali jazdcom prejsť.
VIDEO: Protest aktivistov počas tímovej časovky v čase od 1:04 min
Našťastie pre všetkých, stalo sa to v úseku trate, keď išli jazdci rovno a dobre videli, čo sa pred nimi deje. Včasným spomalením predišli pádom a aj za pomoci sprievodných motorkárov mohli pokračovať.
"Všetci sme boli z toho šokovaní. Chalanmi tento incident otriasol, no som na nich hrdý za to, ako sa po tomto momente dokázali skoncentrovať," povedal športový riaditeľ a bývalý cyklista Daryl Impey.
Juhoafričana mrzelo aj to, že jazdci si minulý týždeň išli prejsť trať, vynaložili úsilie na to, aby dosiahli, čo najlepší výsledok, no demonštranti im to prekazili.
Vedenie pretekov napokon znížilo stratu tímu aj s českým cyklistom Janom Hirtom o 15 sekúnd, no ide len o kozmetickú úpravu vo výsledkoch.
Podľa Impeyho stratil tím kvôli aktivistom minimálne pol minútu. Nejaký čas totiž trvalo, kým sa jazdci opäť rozbehli, zosúladili a tiež minuli energiu navyše.
Podáme sťažnosť, tvrdí šéf pretekov
Odpočet 15 či 30 sekúnd však nie je hlavnou témou. Izraelský tím má obavy o bezpečnosť svojich cyklistov, keďže podobných situácii pribúda.
Propalestínske protesty sa konali aj počas Tour de France, pričom najvýraznejšie to bolo v 11. etape, keď aktivista vnikol na cieľovú rovinku v momente, keď o víťazstvo bojovali Jonas Abrahamsen a Mauro Schmidt.
K protestu sa prihlásila organizácia Extinction Rebellion, pričom demonštranti mali na tričkách nápisy: Izrael von z Tour, Stop genocíde či Slobodná Gaza.
Samotný tím po incidente na Vuelte uviedol, že rešpektuje každého právo na slobodu prejavu, čo zahŕňa aj právo na pokojný protest.
Ohradil sa však voči správaniu ľudí, ktorí počas tímovej časovky ohrozili bezpečnosť jazdcov, personálu pretekov a v neposlednom rade seba.
"Tím naďalej spolupracuje s organizátormi a príslušnými orgánmi, aby zaistil našu bezpečnosť počas Vuelty a všetkých pretekov," dodáva tím.
Zaujímavosťou je, že španielska opozičná strana Izquierda Unida žiadala tamojšiu vládu, aby naliehala na vyradenie Israelu - Premier Tech z Vuelty.
FOTO: Demonštranti narušili priebeh tímovej časovky na Vuelte 2025
Šéf pretekov Javier Guillén sa bráni tým, že to nie je možné, pretože tím, ktorý patrí do kategórie World Tour má miestenku automatickú.
Takisto ho však trápi spôsob stredajšieho protestu.
"Podáme sťažnosť. Nemôžeme dovoliť, aby sa toto stávalo. Keď sa proti niečomu protestuje násilím, prestáva to byť správna cesta," cituje ho denník Marca.
Tím nevlastní štát, no podporuje ho
Majiteľom tímu je miliardár Sylvan Adams, ktorý sa netají veľkou podporou Izraela. Za približne 20 miliónov dotiahol do tejto krajiny etapy Gira d’Italia alebo zaplatil účasť Madony na Eurovízií v Tel Avive 2019.
Izraelsko-kanadský podnikateľ tvrdí, že jeho tím má ukazovať realistickejší obraz Izraela, no dnes nie je lákavou adresou pre cyklistov.
Israel - Premier Tech síce nevlastní štát, ktorý je vo vojenskom konflikte, no dostáva financie od izraelského ministerstva cestovného ruchu.
Najväčšia hviezda Derek Gee ukončil svoju zmluvu, pretože mu podľa jeho slov určité problémy znemožnili ďalšie pokračovanie v tíme.
V rokoch 2021 a 2022 tam jazdil aj Talian Alessandro De Marchi, ktorý priznal, že je šťastný, že posledné roky kariéry nestrávil v tomto tíme.
Dán Jakob Fuglsang nedávno uzavrel úspešnú kariéru práve v drese izraelského tímu, no priznal, že sa nie vždy cítil bezpečne. Tešilo ho aspoň to, že cyklisti nemali izraelskú vlajku na dresoch či tímovom autobuse.
Vuelta vo štvrtok pokračuje šiestou etapou aj s tímom Israel - Premier Tech. A hoci nemá ambície v celkovom poradí, bude sa snažiť o etapové úspechy.
"Chceme sa sústrediť len na cyklistiku. Sme cyklistický tím a rovnako ako všetky ostatné tímy sme prišli na Vueltu s cieľom vyhrávať. Chalani pracujú neuveriteľne tvrdo a zaslúžia si byť tu," dodal Impey.
Celkové poradie po 5. etape Vuelta a España 2025
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
16:11:24 h
2.
Juan Ayuso
Španielsko
UAE Emirates
+ 8 s
3.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates
+ 8 s
4.
Marc Soler
Španielsko
UAE Emirates
+ 8 s
5.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl-Trek
+ 9 s
6.
David Gaudu
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 16 s