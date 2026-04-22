VIDEO: Seixas pokračuje v skvelej jazde. Nikto mladší na ikonickom stúpaní nevyhral

    Francúzsky cyklista Paul Seixas sa stal víťazom pretekov Valónsky šíp 2026.
    Sportnet|22. apr 2026 o 16:40
    Paul Seixas dosiahol siedmy triumf v sezóne.

    Valónsky šíp 2026

    Belgická klasika (Herstal - Mur de Huy, 200 km):

    1.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    4:35:29 h

    2.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Jayco AlUla

    + 3 s

    3.

    Ben Tulett

    Veľká Británia

    Visma-Lease a Bike

    + 3 s

    4.

    Benoit Cosnefroy

    Francúzsko

    UAE Emirates - XRG

    + 3 s

    5.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 8 s

    6.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education - EasyPost

    + 8 s

    Francúzsky cyklista Paul Seixas sa vo veku 19 rokov a 210 dní stal vôbec najmladším víťazom v 90-ročnej histórii pretekov Valónsky šíp.

    Generačný talent jazdiaci za tím Decathlon CMA CGM bol najsilnejší v ikonickom stúpaní Mur de Huy, ktoré má síce len 1400 metrov, no v jeho najťažších úsekoch musia cyklisti bojovať aj so sklonom 20 percent.

    Seixasa "vyložili" tímoví kolegovia na ideálnej pozícii a následne prakticky sám odtiahol celé stúpanie. Nepredviedol síce taký zdrvujúci útok ako vlani Tadej Pogačar, ale s prehľadom zdolal všetkých súperov.

    VIDEO: Záver cyklistickej klasiky Valónsky šíp 2026

    Veľmi dobré druhé miesto si vybojoval švajčiarsky majster Mauro Schmid a poradie na stupňoch víťazov doplnil britský pretekár Ben Tulett.

    Až piaty skončil Dán Mattias Skjelmose. Druhý muž z nedeľnej klasiky Amstel Gold Race mal byť hlavným vyzývateľom Seixasa, ale v závere sa nedostal do dobrej pozície, bol veľmi vzadu a zaostal o osem sekúnd.

    Francúz po úspešných pretekoch Okolo Baskicka pokračuje vo víťaznej jazde, ktorú by rád predĺžil aj v nedeľu na monumente Liége - Bastogne - Liége. Jeho súpermi však budú aj Tadej Pogačar a Remco Evenepoel.

    "Chcem sa poďakovať celému tímu, lebo celý deň odvádzali skvelú prácu. Dokázali kontrolovať únik a pripravili mi skvelú nájazdovú pozíciu pred cieľom.

    Vlani som pozeral tieto preteky v televízii a dnes som ich vyhral, je to neuveriteľné. Teším sa na nedeľňajší súboj s Tadejom Pogačarom,“ povedal pre Eurosport mladík, ktorý dosiahol siedmy triumf v kariére.

    Valónsky šíp vyhral Francúz prvýkrát od roku 2021, keď po tretí raz triumfoval Julian Alaphilippe. Rekordérom známej belgickej klasiky je Španiel Alejandro Valverde, ktorý sa tešil z víťazstva až päťkrát.

