VIDEO: Seixas pokračuje v skvelej jazde. Nikto mladší na ikonickom stúpaní nevyhral

Valónsky šíp 2026
Belgická klasika (Herstal - Mur de Huy, 200 km):
1.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
4:35:29 h
2.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Jayco AlUla
+ 3 s
3.
Ben Tulett
Veľká Británia
Visma-Lease a Bike
+ 3 s
4.
Benoit Cosnefroy
Francúzsko
UAE Emirates - XRG
+ 3 s
5.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl - Trek
+ 8 s
6.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education - EasyPost
+ 8 s
Francúzsky cyklista Paul Seixas sa vo veku 19 rokov a 210 dní stal vôbec najmladším víťazom v 90-ročnej histórii pretekov Valónsky šíp.
Generačný talent jazdiaci za tím Decathlon CMA CGM bol najsilnejší v ikonickom stúpaní Mur de Huy, ktoré má síce len 1400 metrov, no v jeho najťažších úsekoch musia cyklisti bojovať aj so sklonom 20 percent.
Seixasa "vyložili" tímoví kolegovia na ideálnej pozícii a následne prakticky sám odtiahol celé stúpanie. Nepredviedol síce taký zdrvujúci útok ako vlani Tadej Pogačar, ale s prehľadom zdolal všetkých súperov.
VIDEO: Záver cyklistickej klasiky Valónsky šíp 2026
Veľmi dobré druhé miesto si vybojoval švajčiarsky majster Mauro Schmid a poradie na stupňoch víťazov doplnil britský pretekár Ben Tulett.
Až piaty skončil Dán Mattias Skjelmose. Druhý muž z nedeľnej klasiky Amstel Gold Race mal byť hlavným vyzývateľom Seixasa, ale v závere sa nedostal do dobrej pozície, bol veľmi vzadu a zaostal o osem sekúnd.
Francúz po úspešných pretekoch Okolo Baskicka pokračuje vo víťaznej jazde, ktorú by rád predĺžil aj v nedeľu na monumente Liége - Bastogne - Liége. Jeho súpermi však budú aj Tadej Pogačar a Remco Evenepoel.
"Chcem sa poďakovať celému tímu, lebo celý deň odvádzali skvelú prácu. Dokázali kontrolovať únik a pripravili mi skvelú nájazdovú pozíciu pred cieľom.
Vlani som pozeral tieto preteky v televízii a dnes som ich vyhral, je to neuveriteľné. Teším sa na nedeľňajší súboj s Tadejom Pogačarom,“ povedal pre Eurosport mladík, ktorý dosiahol siedmy triumf v kariére.
Valónsky šíp vyhral Francúz prvýkrát od roku 2021, keď po tretí raz triumfoval Julian Alaphilippe. Rekordérom známej belgickej klasiky je Španiel Alejandro Valverde, ktorý sa tešil z víťazstva až päťkrát.