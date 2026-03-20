Van der Poel má až desivú formu, Pogačarovi radí Merckx. Slovák mal vlani vážny pád

Pre mnohých to bol najlepší súboj minulej sezóny. Tadej Pogačar útočil koľko mohol, pri dynamických zrýchleniach ceril zuby a išiel na maximum.
Väčšinu pelotónu odrovnal už prvým útokom na Cipresse, no napriek enormnej snahe si do cieľovej rovinky doniesol Mathieu van der Poela a Filippa Gannu.
Najmä Holanďan sa držal muža v dúhovom drese ako kliešť a kým Pogačarovi to ani na piaty pokus nevyšlo, Van der Poel si na monumente Miláno - San Remo pripísal už druhú víťaznú čiarku.
Práve ich rivalita je aktuálne tým najlepším, čo svetová cyklistika ponúka, a aj preto budú najdlhšie preteky roka opäť nesmierne sledované.
"Kedysi to boli preteky, ktoré mohli vyhrať šprintéri či klasikári. V sobotu ráno sa postaví na štart 175 cyklistov, no reálne majú šancu na víťazstvo dvaja," uviedol bývalý jazdec Thijs Zonneveld v podcaste In De Waaier.
Pogačar sa pochválil rekordom
La Primavera, ako sa nazýva úvodná monumentálna klasika sezóny, je špecifická. Takmer 300 km dlhá trať znamená pre jazdcov asi šesť a pol hodiny v sedle, pričom všetko podstatné sa udeje v poslednej hodine.
Kľúčovými bodmi sú stúpania Cipressa a Poggio. Roky platilo, že prvé stúpanie má unaviť šprintérov a že tie najzásadnejšie útoky sa dejú na Poggiu (3,7 km, sklon 3,7 %), ktoré vrcholí niečo vyše 5 km pred cieľom.
Pri účasti Tadeja Pogačara sa však zavedené štandardy menia. Keďže sa Slovinec nemôže spoľahnúť na najlepší šprint, musí útočiť skôr a ideálne prísť do cieľa osamotene ako v mnohých iných prípadoch.
Vlani si v súboji s Van der Poelom vylámal zuby, hoci na Cipresse stanovil nový rekord. Prvýkrát sa toto stúpanie zdolalo pod deväť minút (8:57).
"Budúci rok Cipressa pod osem minút?" rypol si Holanďan do svojho rivala a zároveň dobrého kamaráta. Pogačar mu vtipne odpovedal: "Už to analyzujem. Môžeme ísť trochu rýchlejšie, asi o 59 sekúnd."
Slovinec na zlepšení usilovne pracuje. Na populárnej aplikácii Strava sa objavil jeho údaj z tréningu, podľa ktorého prešiel Cipressu za 8:51 min. Aj týmto vyslal signál, že je na odvetu s MVDP pripravený.
V lepšej forme ho nevidel
Pogačar sa netají tým, že Miláno - San Remo je jeho veľký cieľ. Na Poggiu trénoval už 5. januára a kľúčové časti trate pozná ako vlastnú dlaň.
"Ak budem len o percento slabší, Tadej na Cipresse zmizne. Myslím si, že je otázkou času, kedy vyhrá aj tieto preteky," povedal obhajca prvenstva.
Na súboj so štvornásobným víťazom Tour de France je však pripravený. Ovládol Omloop Nieuwsblad a na pretekoch Tirreno - Adriatico vyhral dve etapy.
V záverečnej etape dokonca na prvý pohľad nezmyselne útočil v stúpaní 100 km pred cieľom, no aj týmto spôsobom si otestoval svoju výkonnosť.
"Je naším jasným lídrom a pravdepodobne je jediný, kto je schopný nasledovať a kontrovať Pogačarovi. Úprimne, v lepšej forme som ešte Mathieua nevidel.
Videl som od neho veľa pôsobivých vecí, ale to, čo predvádzal na Tirreno - Adriatico, bolo výnimočné," povedal tímový kolega Jasper Philipsen.
Na slová belgického šprintéra nadviazal aj bývalý cyklista Thomas Dekker, ktorý pre WielerFlits povedal, že Van der Poel vyzerá až desivo dobre.
"Nemám žiaden plán. Jednoducho treba byť v dobrej pozícii na vrchole Cipressy a potom budú na Poggiu hovoriť nohy. Nemyslím si, že tu je veľa priestoru na taktiku," povedal majiteľ 59 profesionálnych víťazstiev.
Rada od Merckxa
Pogačar ich síce má o 50 viac, no podobne ako Tom Boonen, Philippe Gilbert či Peter Sagan sa zatiaľ triumfu na Miláno - San Remo nedočkal.
Tiež to nehrá v jeho prospech v porovnávaní s Eddym Merckxom. Belgičan vyhral La Primaveru sedemkrát a myslí si, že by Pogačar mal zmeniť stratégiu.
"Rozhodujúci útok by si mal nechať na Poggio. Ak zaútočí v správnom okamihu, mohol by to zvládnuť. Avšak, Van der Poela, akého sme videli na Tirreno - Adriatico, nebude ľahké zdolať," povedal pre La Gazzetta dello Sport.
Veľkou témou pred sobotnými pretekmi je aj počasie. Predpoveď hovorí o protivetre, čo ešte viac komplikuje Pogačarovi možnosť zbaviť sa Van der Poela.
Navyše, v tomto roku sa bude musieť zaobísť bez Tima Wellensa a Jhonatana Narváeza, a tak ešte väčšia zodpovednosť bude na Isaacovi Del Torovi.
"Nie je tajomstvom, že Miláno - San Remo by som veľmi rád vyhral. Profilovo vyhovuje mnohým špičkovým jazdcom, takže to beriem ako výzvu.
Musím ísť do toho na 110 percent, aby som urobil rozdiel. Respektíve, na Poggiu budem potrebovať asi viac ako 110 percent," povedal Tadej Pogačar.
Kubiša čaká premiéra
Podobne ako vlani bude mať svoje zastúpenie aj Slovensko. Lukáš Kubiš však rozhodne nebude chcieť napodobniť Martina Svrčeka, ktorý pri zjazde z Cipressy spadol do rokliny a utrpel vážne zranenia.
Pre lídra tímu Unibet Rose Rockets to bude na týchto pretekoch premiéra. V sezóne dosiahol už deväť umiestnení v top 10 a pokiaľ by v Taliansku túto bilanciu zaokrúhlil, bol by to obrovský úspech.
"Myslím si, že scenár bude podobný ako v posledných rokoch. Pogačar urobí všetko pre víťazstvo a už na Cipresse sa pôjde extrémne vysoké tempo.
Ak sa tam odtrhne menšia skupina s Van der Poelom, tak si pôjdu vlastné preteky a my môžeme bojovať o miesta za nimi. Ideálny scenár by bol prejsť Poggio v skupine 20-30 jazdcov," povedal Kubiš pre Denník Šport.
Spomedzi slovenských cyklistov dosiahol na Miláno - San Remo najlepšie výsledky Peter Sagan, ktorý bol dvakrát druhý a až päťkrát štvrtý.
Najbližšie bol k víťazstvu pred deviatimi rokmi, keď ho vo finiši trojčlennej skupiny pamätne zdolal Poliak Michal Kwiatkowski.