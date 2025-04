Nemohol sa nadýchnuť a zľakol sa, keď vypľul krv. Svrček je odhodlaný byť ešte silnejší

BRATISLAVA. V roku 2022 si zlomil kľúčnu kosť, v ďalšej sezóne pre problémy s kolenom vynechal Okolo Slovenska a vlani nútene pauzoval tri mesiace. Cyklista Martin Svrček už neraz potvrdil svoj talent. V zbierke jeho úspechov sa vynímajú dva cenné kovy z MS do 23 rokov, no zdá sa, že jeho najväčšími súpermi v rozvíjajúcej sa kariére sú zranenia. Bohužiaľ, tým sa nevyhol ani pri svojej premiére na monumentálnej klasike. Pred mesiacom absolvoval preteky Miláno - San Remo, ale po páde v zjazde zo stúpania Cipressa sa pre neho predčasne skončili.

"Predo mnou bol chalan z tímu Picnic PostNL, ktorý zabrzdil v zákrute. Ja som musel tiež zabrzdiť a vyletel som mimo trate. Nevedel som však, že za tými zvodidlami tri metre nič nie je. Vraj tam spadol aj nejaký Talian, ale neviem kto," povedal Svrček pre Sportnet. Najväčším problémom sú pľúca V nemocnici mu diagnostikovali šesť zlomených rebier či kľúčnu kosť. Horšie však bolo to, že mal aj pneumotorax, ktorý vznikol prepichnutím pľúc. "Ešte tam mám nejakú modrinu, nie je to úplne zahojené a to ma najviac limituje. Nemôžem sa príliš zadýchať, pretože by som to ešte viac zhoršil. Všetko zatiaľ robím veľmi opatrne, ale doktori mi povedali, že sa to hojí oveľa rýchlejšie ako čakali, z čoho sa teším," uviedol. VIDEO: Zábery z rekonvalescencie Martina Svrčeka

V nemocnici bola so Svrčekom jeho priateľka s rodinou a tiež generálny riaditeľ tímu Soudal Quick-Step Jurgen Fóre. Podporné správy dostal aj od mnohých členov tímu s prezývkou Vlčia svorka. "Po operácii to bolo oveľa lepšie, previezli ma do inej nemocnice, kde sa o mňa starali. Mal som aj kyslík, aby sa mi lepšie dýchalo. Prvé 3-4 dni som sa nemohol veľmi hýbať, čo nebolo príjemné," priznal Svrček.

Moment, ktorý ho vystrašil Dvadsaťdvaročný cyklista si spomína aj na moment, ktorý ho vystrašil. Po páde sa spočiatku nevedel nadýchnuť a dokonca vypľúval krv. Našťastie zostal pri vedomí, po chvíli sa dokázal nadýchnuť a cez vysielačku si privolal pomoc. Po mechanikovi s fyzioterapeutom za ním prišiel lekársky tím. "Bol som veľmi nahnevaný, pretože mi nechceli dať nič od bolesti, takže som dlho trpel. Previezli ma do nemocnice a až tam mi dali konečne niečo od bolesti. Hneď mi operovali pľúca," uviedol vicemajster sveta U23.

Zľava Martin Svrček, Niklas Behrens a Alec Segaert na MS v cyklistike 2024 po pretekoch U23. (Autor: Soňa Niková/ SZC)

Aj v tomto prípade sa ukázala dôležitosť vysielačiek, ktoré nie sú povolené pri všetkých podujatiach. Bez nich sa jazdia napríklad preteky s hromadným štartom na majstrovstvách sveta či olympiáde. Aj preto Fóre v otvorenom liste navrhuje opatrenia, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť cyklistov, vrátane používania vysielačiek v každých pretekoch.

Svček si matne spomína, že po páde videl fanúšika, ktorý by mu mohol pomôcť. Ak by nemal vysielačku, členovia tímu by ho ťažko našli, pretože o jeho páde nevedeli a v rokline okrem neho skončil aj bicykel. "Minulý rok som v Poľsku pretekal bez vysielačiek a myslím si, že to bolo oveľa nebezpečnejšie ako bez nich," dodal Slovák. Svrček: Dokázal som si, že na to mám Hoci sa jeho vystúpenie na Miláno - San Remo skončilo zlomenými kosťami a prevozom do nemocnice, Svrček si z toho berie aj veľa pozitívneho. "Nikdy som nešiel také dlhé preteky (289 km) a cítil som sa dobre. Dovolím si povedať, že by som bol od 4. do 40. miesta, keďže chalani, ktorí boli so mnou, prišli v skupine za van der Poelom, Pogačarom a Gannom. Bol som veľmi dobre pripravený a dokázal som si, že na to mám," hovorí rodák z obce Nesluša, ktorý verí, že čoskoro bude v rovnako dobrej forme.

Pôvodne mal absolvovať aj E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen a myslí si, že so svojou formou mohol zabojovať aj o miestenku na Okolo Flámska. V kalendári mal aj Brabantský šíp a Amstel Gold Race. Hoci má v kariére zatiaľ veľkú smolu na zranenia, neutápa sa v sebaľútosti. Pád pri zjazde z Cipressy je pre neho minulosťou a pozerá sa dopredu.

"Všetko ma niekam posunulo a to, čo sa mi teraz stalo, beriem asi najlepšie. Pred dvoma rokmi alebo vlani to bolo horšie, no dnes som mentálne vyspelejší. Asi som si to už natrénoval (smiech). Som motivovaný, viem, že sa zahojím a keď sa vrátim, budem ešte silnejší. Neberiem to tragicky, aj Remco Evenepoel koľkokrát spadol a postavil sa. Pády a zranenia sú súčasťou cyklistiky," vraví Svrček. Verí, že brat donesie medailu Podľa doktorov by mohol začať s plnohodnotným tréningom začiatkom mája a priznal, že by chcel 8. júna nastúpiť na Brussels Cycling Classic. "Určite budú prvé týždne náročnejšie, ale nemyslím, že to bude nejako dlho trvať. Snažil som sa udržiavať, aj keď som nemohol nič robiť.

Telo si pamätá a doktori aj tréneri vravia, že v lete budem v takej forme, akej som bol. Možno ešte v lepšej," hovorí jazdec Quick-Stepu. Tým, že má v týchto dňoch viac času, môže sledovať aj výkony svojho brata Michala, ktorý reprezentuje Slovensko na MS v hokeji do 18 rokov 2025. VIDEO: Michal Svrček premieňa v prvej sérii nájazd proti Fínsku