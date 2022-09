Sagan špurtoval o medailu, suverénne triumfoval Evenepoel

"Je neuveriteľné, že som vyhral. Po tom, ako som získal titul aj medzi juniormi, mám ďalší dres. Boli to veľmi ťažké preteky, vyše šesť hodín v sedle. Po takej dlhej a ťažkej sezóne je takýto koniec neskutočný.

Dnes sme súťažili ako tím a určite sme chceli získať titul. Mal som šancu aj ja, ak by som zaútočil skôr, ináč by sme stavili na Van Aerta. Podarilo sa to a náš tím si triumf zaslúžil. Keď sme boli len vo dvojici, vedel som, že sa musím odpútať, čo sa mi podarilo.

Na vrchole posledného kopca som už tušil, že to zvládnem, a ten záver bol krásny. Je veľkým snom byť majstrom sveta. Po víťazstve na Liege som si stále posúval ciele. Zvíťazil som na Vuelte a teraz som získal aj titul.

Bola to úžasná sezóna, ktorú už možno nikdy nezažijem," citoval Evenepoela portál cycling-info.sk.

VIDEO: Remco Evenepoel a záverečné metre jeho vystúpenia na MS v cyklistike